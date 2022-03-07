التفاصيل الكاملة لزيارة إليسا لمصر.. إعلان ألبوم جديد

توجد حاليًا الفنانة اللبنانية إليسا في القاهرة من أجل إنهاء بعض مشاريعها الفنية المهمة، المقرر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

إليسا تصور إعلان شهر رمضان الكريم

أول المشاريع التي تعمل عليها إليسا هو تصوير إعلان دعائي خلال شهر رمضان الكريم، سيجمعها بعدد من النجوم، والذي سيبصر النور في الشهر الكريم، وسيقدمها مع الفنان تامر حسني والفنانة يسرا.

علمت «الوطن» من مصادرها أن الإعلان كان فى البداية سيجمعها بالفنان محمد حماقي، ولكن حدثت بعض التغيرات وأدت إلى دخول عدد كبير من الفنانين في الإعلان.

أما المشروع الثاني فهو قيامها بوضع صوتها على عدة أغنيات مصرية في ألبومها الجديد الذي سيرى النور خلال شهر أغسطس المقبل، ويتضمن عودة إليسا للتعاون من جديد مع الفنان مروان خوري الذي قدم لها فيه 3 أغنيات جديدة.

إليسا تضع صوتها على أغنيات ألبومها الجديد بالقاهرة

إليسا كانت قد انتهت من جولة غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر فبراير الماضي، تزامنًا مع احتفالات عيد الحب، وقامت بإحياء أكثر من 5 حفلات غنائية في أكثر من ولاية.

وكانت إليسا قد أحيت حفلاً مع مؤسسة «BGICS»، لصالح مرضى السرطان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.