«التعليم» تعلن آلية اختبارات «رابعة ابتدائي»: دمج امتحاني فبراير ومارس

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، كتابًا دوريًا بشأن آلية عقد اختبارات طلاب الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس، ونهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022.

دمج اختبارات فبراير ومارس

ونص الكتاب الدوري على دمج اختبارات شهري فبراير ومارس باختبار واحد فقط، في الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022 طبقًا للجدول المرفق بالبيان، على أن تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية مارس، وتوضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية من بنك الأسئلة ولكل مدرسة امتحان منفصل.

وأشار إلى أن عدد الأسئلة لكل مادة 15 سؤالا، وتحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة.

موعد امتحانات نهاية العام للصف الرابع الابتدائي

وأكد أنه بالنسبة لاختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني، تعقد الامتحانات في الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022، وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني.

ويسري الكتاب الدوري على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة، وتعقد اختبارات المواد التي لم تدرج بالجدولين الزمنيين الخاصين بشهري فبراير ومارس واختبارات نهاية العام عن طريق المدرسة.