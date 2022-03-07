رئيس التحرير

محمود مسلم

الاتحاد الأوروبي: نواجه أسوأ أزمة لجوء مند الحرب العالمية الثانية

كتب:

محمد حسن عامر
04:50 م | الإثنين 07 مارس 2022
الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي

الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي

قال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن عدد اللاجئين من أوكرانيا بلغ مليونًا و600 ألف لاجئ، وفق ما نقلته قناة «سكاي نيوز»، منذ قليل.

وأضاف الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، أن هذه أسوأ أزمة لجوء في أوروبا مند الحرب العالمية الثانية.

وبدأت روسيا يوم الرابع والعشرين من فبراير الماضي عملية عسكرية واسعة ضد أوكرانيا رغم التحذيرات الدولية الرافضة لقرار الحرب، للتواصل في يومها الثاني عشر اليوم.

 

اقرأ المزيد:

مطالبات أوروبية بوقف حرب روسيا وأوكرانيا.. وعدد الضحايا يتجاوز 400 قتيل

وقف إطلاق النار في عدة مدن .. آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا

روسيا: الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبريطانيا وأوكرانيا «دول غير صديقة»

سعر الغاز يسجل ارتفاعا تاريخيا في أوروبا بسبب حرب روسيا وأوكرانيا
بقلم محمد حسن عامر