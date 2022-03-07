الاتحاد الأوروبي: نواجه أسوأ أزمة لجوء مند الحرب العالمية الثانية

قال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن عدد اللاجئين من أوكرانيا بلغ مليونًا و600 ألف لاجئ، وفق ما نقلته قناة «سكاي نيوز»، منذ قليل.

وأضاف الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، أن هذه أسوأ أزمة لجوء في أوروبا مند الحرب العالمية الثانية.

وبدأت روسيا يوم الرابع والعشرين من فبراير الماضي عملية عسكرية واسعة ضد أوكرانيا رغم التحذيرات الدولية الرافضة لقرار الحرب، للتواصل في يومها الثاني عشر اليوم.