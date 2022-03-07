«نهى» في دعوى طلاق: «ساب البيت من 8 شهور واتجوز.. ونسي إن عنده بنت»

ذهبت «نهى» لمحكمة الأسرة، تحمل طفلتها ابنة العامين بين ذراعيها، لتشتكي للقاضي ما فعله زوجها بعد أن ترك المنزل منذ 8 أشهر دون سبب، ولم يسأل عنهما من وقتها، ليجعلها تتذوق مرارة السؤال من الغريب والقريب، وبعدها علمت من عائلته أنه تزوج من أخرى، ومن وقتها يرفض العودة أو الإنفاق عليها وابنتها، وأنها توسلت أليه أكثر من مرة لكنه لم يسمعها، فتوجهت لمحكمة الأسرة بزنانيري وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر.

بدأت الزوجة العشرينية حديثها للقاضي، قائلة إن زوجها كان شابًا ناجحًا في عمله، ولم يسمعوا عنه سوءا أبدًا، وعندما تقدم لخطبتها كان مناسبًا لها، ووافقت عائلتها عليه بحكم معرفتهم به سابقًا، وتمت الخطبة، وبعدها بدأوا يتعرفوا على بعضهم خلال تجهيزهم لشقة الزوجية، وكان يعاملها بشكل جيد ويحترمها، وبعد فترة صارحها بإعجابه بها، وطلب منها التسريع بتجهيزات الزواج، إلى أن تمت الزيجة وسط أجواء عائلية سعيدة.

الزوج حزن لحملها

وحكت «نهى» لقاضي محكمة الأسرة بعض المواقف التي حدثت بينهم على مدار الـ3 سنوات التي عاشتها معه، أنها تحملت أسلوبه السيئ الذي ظهر بعد الزواج منها مباشرة، وتحملت أزماته المادية ولم تخبر أحدا بأي شيء، وبعد فترة علمت بحملها وكانت سعيدة للغاية، لكن هو لم يكن سعيدًا بخبر حملها بل قلب فرحتها لحزن، وأخبرها أنه لا يريد أطفال في الفترة الحالية، لكنها أقنعته أن الله سيرزقهما من أجل الطفل، وبدأت المشكلات تكبر بينهما بعد ولادة الطفلة.

«ساب البيت من 8 شهور»

وتابعت «نهى» حديثها لقاضي محكمة الأسرة: «بعد ما ولدت كنت بقعد في بيت أهلي كتير عشان أوفر في المصاريف وأهلي يصرفوا عليا، وبعد فترة رجعت وهو بقي يسيب البيت كتير، وبعدها مرجعش تاني من 8 شهور وكنت بسأل عليه ومحدش بيقولي مكانه، لحد من فترة عرفت من عيلته إنه إتجوز من وحدة تاني وعايش معاها، ولما تحايلت عليه يرجع يصرف على بنته رفض حتى يسمعني».

طلاق بعد 3 سنين

وأنهت «نهى» دعواها بأنها تزوجت منه زواجًا شرعيًا وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وانجبت منه طفلة، ومازالت في عصمته وطاعته حتى الآن، إلا أنها بغضت العيش معه، فتقدمت بطلب تسوية بلا جدوى، وأضافت أنها لم تفكر في طلب الطلاق وأنها كانت ستعيش وترضى بالأمر الواقع من أجل ابنتها، لكنه هو من رفض، فتوجهت لمحكمة الأسرة وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر حملت رقم 956 لسنة 2022، ولازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.