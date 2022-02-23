زوجة في دعوى طلاق للضرر: «طلب مني أتسول بابني عشان يصرف على مراته الأولى»

ذهبت «ح. م» لمحكمة الأسرة ووقفت بين مجموعة من النساء لتندب حظها على زيجتها التي وصفتها «بالسودة»، وقالت للقاضي الذي ينظر في دعواها، إنها لا تطيق العيش معه، حيث أنه يتلذذ بإهانتها، فضلًا عن أنه أرغمها على التسول في الشوارع بطفلها الذي يبلغ من العمر 6 أشهر فقط، لتنفق عليه وعلى أطفاله من زوجته الأولى، فلم تجد سبيلًا تلجأ إليه سوى محاكم الأسرة لتتخلص من حياتها معه، وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر حملت رقم 5833.

متجوز وعنده 4 عيال

بدأت الزوجة في سرد تفاصيل بداية زيجتها أمام محكمة الأسرة، قائلة: إنها تزوجت منه منذ عام ونصف العام، بعد أن تعرفا من خلال عملهما، فكانت تعمل في مصنع لبيع الأحذية، وهو كان يمتلك أحد المحال، وبعد فترة تبادلا الإعجاب وطلب يدها للزواج، وحينها صارحها بأنه كان متزوجا من قبل ولديه 4 أطفال وأنه يتواصل مع طليقته من أجل أبنائه فقط، فوافقت وتزوجا خلال أشهر، وبعدها رأت العذاب بين يديه.

واستكملت الزوجة حديثها وهي تبكي وتتذكر تفاصيل من حياتها معه أمام قاضي محكمة الأسرة، بعد الزواج بأيام اكتشفت أنه يغيب عن المنزل أكثر من اللازم، وبرر لها أنه يرعى أطفاله خلال فترة عمل والدتهم، ولم تعترض على ذلك، لكن بعد ذلك اكتشفت كذبه عليها وعرفت أنه لم يطلق زوجته، فغضبت وطلبت الطلاق، لكن بعد تدخل الأهل عادت للمنزل بعد أن علمت أنها حامل في شهرها الثاني، وبعد أشهر قضتها برفقته وصفتها بـ«السودة»، ولدت طفلاً وظنت أنه يسعدها من أجل الطفل.

طلب منها التسول بطفلها في الشوارع

وتابعت الزوجة: «بعد شهرين من ولادتي جوزي طلب مني التسول في الشوارع بابني الرضيع، عشان يعرف يصرف علينا، لأنه مبقاش حمل مصاريف البيتين والمرتب مش بيكفي، فرفضت وعشت في عذاب وبعد كده قررت أتطلق لكنه رفض بحجة أن ابنه هيتربى مع أخواته، فسيبت البيت وأخدت ابني ومشيت».

دعوى طلاق للضرر

وتابعت الزوجة دعواها بأنها لم تقبل أن تكون متسولة وأن يستغلها زوجها من أجل الإنفاق على أطفاله وزوجته الأولى، فتوجهت لمحكمة الأسرة وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر، ولا تزال منظورة أمام المحكمة.