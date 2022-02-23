سيدة في دعوى طلاق للضرر: «بعد ما استأصلت الرحم بسببه اتجوز عليا»

«بعد ما خلفت 3 أطفال استأصلت الرحم بسبب جوزي، واتجوز عليا بعدها بشهر في بيتي» هذه الكلمات قالتها سيدة ثلاثينية أمام قاضي محكمة الأسرة، وهي يتبين عليها مشاعر الألم والخذلان بسبب ما فعله زوجها، بعد أن أجبرها على الإنجاب للمرة الـ 4 على الرغم من أن الطبيب حذره من ذلك وأنها ستكون في خطر، وبعد أن أنجبت الطفلة الأخيرة اضطريت أستأصل الرحم، وبعدها فوجئت بزواجه من أخرى ليجعلها تعيش في صدمة كبيرة عجزت عن تخطيها، فتوجهت لمحكمة الأسرة وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر.

جوزها أجبرها تخلف تاني

قالت الزوجة لقاضي محكمة الأسرة إنها تزوجت منه وأنجبت منه 3 أطفال على مدار 11 عامًا، وأشارت إلى أن زوجها منذ بداية الزواج كان يرفض تركيب وسيلة لمنع الحمل، وأنه يريد أن ينجب أكثر من 6 أطفال، معتقدًا أنهم سيكونون عزوته في كبره، على الرغم من أن بعد إنجابها للطفل الـ 3 حظرها الطبيب من الإنجاب مرة أخرى لوجود مشاكل بالرحم، لكنه لم يفكر بيها ولو للحظة واحدة، وأجبرها على إنجاب الطفل الـ 4.

الزوجة استأصلت الرحم

وأضافت الزوجة لقاضي محكمة الأسرة أن زوجها أصر على إنجاب طفل آخر، وبالفعل حملت بطفلتها الـ 4 وكانت تعاني من الألم طوال فترة الحمل، وبعد الولادة أصيبت بنزيف حاد، وبعدها أخبرها الطبيب أنهم سيقومون بعملية استئصال الرحم لتفادي الخطر على حياتها، وبعد العملية لم ترَ زوجها ليرعاها بل تركها لأهلها، وبعد فترة أهملها زوجها.

اتجوز عليها في بيتها

وتابعت الزوجة لقاضي محكمة الأسرة الصدمة التي جعلتها تلجأ للمحكمة: «بعد شهر ونص لقيت جوزي مش بيسأل عليا ولا على ولادنا، فقررت أرجع بيتي لكنه طلب مني أن أقعد عند أهلي شهر كمان فرفضت، وطلبت من أخويا أنه ينقلني لبيتي ولما وصلت عرفت الكارثة، أنه اتجوز عليا ولقيتها قاعده عند أمه، وقالي إن ده حقه وإني مش هخلف تاني».

طلاق للضرر

وأنهت الزوجة دعواها بأنها طلبت منه الطلاق لكنه رفض، فتوجهت لمحكمة الأسرة وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر حملت رقم 5188، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.