تأمين نواتج معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية ووصولها للمعايير اللازمة 

عقد اللواء المهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة العليا للإشراف على خطط سلامة ومأمونية المياه، ومأمونية تداول الصرف الصحي لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الاثنين، بقاعة المؤتمرات بمحطة التنقية الشرقية بالإسكندرية.

البنية التحتية لقطاع المياه والصرف

وأكد «نافع»، خلال اللقاء، على أهمية إعداد وتنفيذ الخطط لما لها من مردود قوي في تطبيق نهج الشركة القابضة في الحفاظ على استثمارات الدولة في مجال البنية التحتية لقطاع المياه والصرف من ناحية، ومن ناحية أخرى الحفاظ على تقديم خدمات ذات جودة مستدامة للمواطنين.

شهادة اعتماد مأمونية وسلامة تداول مياه الصرف الصحي

واشار إلى أن شهادة اعتماد مأمونية وسلامة تداول مياه الصرف الصحي أصبحت ضرورة قصوى، للتأكد من سلامة خطط التشغيل، ومأمونية نواتج المعالجة، ووصولها للمعايير اللازمة، للحفاظ علي البيئة آمنة وغير ملوثة للبيئة المجاورة، وذلك لضمان تقديم خدمة متميزة، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ودعما لاستراتيجيات إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي.

توصيات اجتماع اللجنة العليا لمأمونية المياه

وأوصت اللجنة العليا للإشراف على خطط سلامة ومأمونية المياه بضرورة عقد الاجتماع بصورة دورية، لمناقشه المستجدات التي تطرأ أثناء إجراء الخطط ومناقشتها مع الأعضاء، وتم مناقشة الإجراءات النهائية للخطة، تمهيداً لعرضها على جهاز تنظيم مياه الشرب، وحماية المستهلك، واللجنة العليا للمياه، لاعتمادها وإصدار الشهادة الخاصة بذلك.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة من الشركة القابضة ووكلاء الوزرات بالجهات التنفيذية، وتضم وزارات الصحة والري وإدارة البيئة بالمحافظة، وأعضاء اللجنة من رؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لخطط سلامة ومأمونية تداول الصرف الصحي بالشركة.

كما تم مناقشة الإجراءات التصحيحية التي نتجت عن خطة مأمونية محطة معالجة خورشيد وتوسعاتها، وخطة مأمونية وتداول الصرف لمحطتي معالجة المعمورة وتوسعاتها.