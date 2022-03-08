سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 8-3-2022 في مصر

استمر الريال السعودي في استقراره، اليوم الثلاثاء الموافق 8 مارس، وذلك في البنوك الحكومية والخاصة المختلفة، إذ سجلت العملة السعودية سعر 4.17 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، المسئول عن تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الريال السعودي بالبنوك الحكومية والخاصة، نستعرض سعر العملة السعودية في البنك الأهلي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، فيما وصل لسعر 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، في البنك الأهلي اليوناني.

كما بلغ سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي الدولي 4.067 جنيه للشراء، و 4.208 جنيه للبيع، وسجل سعر 4.200 جنيه للبيع، مقابل 4.1775 جنيه للشراء في بنك CIB، ووصل لسعر 4.17 جنيه للشراء، مقابل 4.20 في بنك المشرق.

وسجل الريال السعودي 4.15 للشراء مقابل 4.20 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وبلغ سعر 4.16 للشراء مقابل 4.20 جنيه للبيع في البنك المصري الخيلجي.

فيما وصل الريال السعودي لسعر 4.15 للشراء مقابل 4.20 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، وسجل الريال السعودي سعر 4.18 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بينما سجل الدولار الأمريكي سعر 15.76 جنيه للبيع مقابل 15.66 جنيه للشراء في البنك العقاري المصري العربي، ووصل سعر الدولار الأمريكي إلى 15.64 للشراء و15.74 للبيع في بنك مصر.

كما بلغت العملة الأمريكية سعر 15.64 للشراء و15.74 للبيع في البنك الأهلي المصري، وسجلت في المصرف المتحد سعر 15.76 جنيه للبيع مقابل 15.66 جنيه للشراء، وفي بنك الإسكندرية سجل الدولار سعر15.76 جنيه للبيع مقابل 15.66 جنيه للشراء.