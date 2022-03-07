حظك اليوم برج الجدي الاثنين 7-3-2022 مهنيا وعاطفيا

الطموح الشديد والسعي الدائم من أهم ما يميز مواليد برج الجدي، فهم من الشخصيات الناضجة بفطرتها، ويبحثون دائمًا عن كيفية تطوير أنفسهم، لذلك فهم قادرون على اكتساب ثقة زملائهم والمحيطين بهم.

صفات مواليد برج الجدي

أصحاب برج الجدي من الشخصيات التي تتحمل المسؤولية والقادرة على مواجهة الأزمات والمشاكل، فمولود برج الجدي يرفض الهروب أو التهرب من التعامل مع الصعوبات، لذلك هو قائد ناجح، يستطيع التعامل مع مختلف المواقف والشخصيات حتى في أسوأ الظروف.

وللقراء المهتمين بالأبراج، يقدم لكم بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء، حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، والتي جاءت كالآتي:

برج الجدي حظك اليوم مهنيًا

أوضحت عبير فؤاد خبيرة الأبراج لمواليد برج الجدي، أن الوضع الفلكي داعم ويمدك بطاقة كبيرة واليوم تخطط وتنفذ بسهولة.

برج الجدي حظك اليوم عاطفيًا

أما على المستوى العائلي والعاطفي، فالقمر في منزل الحب يساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب والأقارب وتتوافق معهم.

مشاهير برج الجدي

من المشاهير من مواليد برج الجدي، الراحل صلاح جاهين ومحمود المليجي، والمخرج المصري خالد يوسف، المطربة أنغام، المغنية الإيطالية داليدا، المطرب الكويتي نبيل شعيل، الفنانة نيلي، ليلي علوى، نجوى فؤاد، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي، الفنان صلاح ذو الفقار، الشاعر والكاتب والناقد الأدبي مصطفى صادق الرافعي، والصحفية روز اليوسف، والممثل الكوميدي جيم كاري.