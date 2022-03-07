حظك اليوم برج القوس الإثنين 7-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يُعرف مولود برج القوس بعواطفه المتقدة، فهو معروف بأنه رومانسي، وقادر على دعم الآخرين وخاصة الأصدقاء والعائلة، كما أنه يفضل فصل الشتاء، وأجواء المطر، فهو يرى أنه جو مناسب للخروج وخوض المغامرات، كما أنه شخص خيالي، ويحب السفر، والأنشطة الرياضية الغريبة مثل القفز من المظلات، وتسلق الجبال.

كما أن مواليد هذا البرج، معروفون بالكرم الشديد، والسخاء، فهو يحب الحياة برفاهية، ويميل إلى شراء الأشياء الباهظة والثمينة، فهو يهتم بأناقته.

وللقراء المهتمين بالأبراج، تقدم لكم بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء، حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، التي جاءت كالآتي:

برج القوس حظك اليوم مهنيًا

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج القوس، إن القمر بمنزل العمل يساعدك على إصلاح أمورك وتعيد تحديد أولوياتك وتضع الأساس لبداية نشاط جديد.

برج القوس حظك اليوم عاطفيًا

أما على المستوى العاطفي، فيكون فينوس في منزل العلاقات، ويمنحك استعدادا لبذل جهود مضاعفة من أجل الحفاظ على علاقاتك.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز مشاهير برج القوس، الكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، والكاتب قاسم أمين، الفنانة نجلاء فتحي، والفنان محمود حميدة، وماجد الكدواني، والفنانة شريهان، وحسام غالي لاعب النادي الأهلي السابق، والفنانة شيرين سيف النصر، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون.