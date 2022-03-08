مصادر لـ«الوطن»: توقعات بمد فترة رفع مستندات حجز وحدات الإسكان

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه من المنتظر أن يصدر خلال الساعات القليلة المقبلة، قرار جديد يقضي بمد فترة تقديم المستندات المطلوبة لحجز وحدات الإسكان الجاري حجزها الآن ببنوك التعمير والإسكان على مستوى الجمهورية، وذلك تزامنا مع نهاية حجز شقق الإسكان المتوسط، غدا الثلاثاء الموافق 8 مارس الجاري.

توقعات بصدور قرار يقضي بالسماح للمتعثرين في رفع مستنداتهم بفترة إضافية

وأوضحت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، أنه من المنتظر أن يصدر قرار بترك باب التقديم لمن أنهى إجراءات الحجز وسدد المبالغ المطلوبه، لحجز إحدى وحدات الإسكان بمشروعات «سكن مصر أو دار مصر، أو مشروع جنة» على أن يتم السماح للمواطنين الراغبين فى الحجز ممن تعثروا في رفع مستنداتهم عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، أن يواصلوا رفع المستندات لمدة أسبوع آخر، حرصا من الوزارة على استيفاء المواطنين لكل الإجراءات المتعلقة بحجز هذه الوحدات.

7 آلاف وحدة سكنية بالمدن الجديدة جاهزة للتسليم

وتبلغ عدد وحدات الإسكان المتوسط، بالمشروعات الثلاثة، المتاح حجزها للسكن بمشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة» 7 آلاف وحدة سكنية، بجميع محافظات الجمهورية، بمدن « أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، بدر ، حدائق أكتوبر، دمياط الجديدة، ناصر بغرب أسيوط الشروق».

وبالنسبة لمشروع «دار مصر» تقع الوحدات بمدن « السادات، 15 مايو، الشروق، العاشر من رمضان، بدر، برج العرب الجديدة، حدائق أكتوبر»، بينما تقع وحدات «جنة» بمدن : « 6 أكتوبر، والمنيا الجديدة، والقاهرة الجديدة، والشروق، و العبور».

ويتم سداد قيمة شقق الإسكان المتوسط، من خلال أقساط شهرية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، بفائدة 3 % و 8%، وتقسيط على 30 سنة، وتتراوح مساحة الوحدات السكنية المطروحة لمتوسطي الدخل، ما بين 100 م2 وحتى 151 م2، على أن يبدأ حجز الوحدات السكنية عقب سداد المقدم والتسجيل بداية من صباح يوم 15 من مارس الجاري، عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري، ويتم زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، واختيار « تسجيل مستخدم جديد»، مع سجل البيانات الأساسية، طبقا لبطاقة الرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول، وتحديد كلمة المرور خاصة بالتقدم ، على أن تصل رسالة على الهاتف المحمول، لتأكيد كلمة المرور الخاصة بالتقدم ، ويقوم المتقدم بالضغط على إختيار «تسجيل»، واختيار المشروع السكني المراد الحصول على وحدة سكنية به، ثم يعقب ذلك قراءة الإقرار جيدًا ثم الضغط على فقرة «موافق»كذلك الضغط على إستمارة تقديم طلب حجز وحدة سكنية»، ومن ثم يتم إتباع عددا من الخطوات لحجز شقة في الإسكان المتوسط 2022.

الإسكان : غداً آخر أيام التسجيل للحصول على وحدات الإسكان

كانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعلنت أن غدا الثلاثاء الموافق 8 من مارس الجاري، سيشهد إنتهاء المدة المحددة سلفاً، لسداد مقدمات حجز وحدات الإسكان المتوسط، والتسجيل الإلكتروني على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.