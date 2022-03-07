المؤبد لـ3 متهمين بقتل «عريس إسكندرية» على قضبان السكة الحديد

أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية، قبل قليل، الستار على قضية «عريس الإسكندرية»، الذي قتل على قضبان السكة الحديد في منطقة «العصافرة»، منذ عدة أشهر، قبل فرحه بأيام قليلة، حيث قضت المحكمة، في جلستها مساء اليوم الاثنين، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار وضاح محمد عبد السلام، والمستشار جلال فتحي أحمد عمار، وسكرتير الجنايات، سعيد عبد العظيم، بالسجن المؤبد لكل من «م. أ. أ.»، و«ع. م. م.»، و«م. ن. ح.»، لاتهامهم بقتل المجني عليه.

سرقة بالإكراه تنتهي بمقتل «عريس الإسكندرية»

تعود تلك الواقعة للقضية رقم 20174 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزة ثاني، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثاني المنتزه، يفيد بورود بلاغ بمقتل شاب بعد تعرضه لعدة طعنات من 3 عاطلين، أثناء مقاومته لهم عقب سرقته بالإكراه بدائرة القسم.

مباحث المنتزه تكشف تفاصيل الجريمة

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثاني عن قيام كل من «ع. م. م.»، عامل عفشة سيارات، و«م. أ. أ.»، ميكانيكي، و«م. ن. ح.»، عامل بمقهى، بقتل المجني عليه «أ. أ. أ.»، سائق «توكتوك»، وذلك خلال مروره من ممر على قضبان السكة الحديد بمنطقة العصافرة، حيث استوقفه المتهمون، وقام المتهم الثاني بتفتيشه، مهدداً إياه باستخدام سلاح أبيض، فيما قام المتهمان الآخران بحجز المجني عليه، وتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، وتمكنوا من الاستيلاء على خاتم فضة خاص بالمجني عليه، قبل أن يتركوه إلى حال سبيله.

المجني عليه حاول استعادة خاتمه المسروق

إلا أن المجني عليه قام بملاحقة المتهمين، وطالب باسترداد الخاتم خاصته، فحدثت مشاجرة بينهم، قام المتهم الأول بطعنه بالسلاح الأبيض «مطواة» في الرقبة والوجه، بينما طعنه المتهم الثاني بسلاح أبيض «سكين»، استقرت في بطنه، وتعدى عليه المتهم الثالث بالضرب، وبتقنين الإجراءات تم القاء القبض على المتهمين والأسلحة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد.