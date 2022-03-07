إخماد حريقين في شقتين بالأميرية والبساتين دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة من السيطرة على حريقين داخل منزلين، اليوم الاثنين، أحدهما في منطقة الأميرية، والآخر بمنطقة البساتين، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

إخماد حريق في عمارات «بيتشو» بالبساتين

ففي نطاق حي البساتين، اندلع حريق في العمارة رقم 6 المرحلة الأولى من عمارات «بيتشو»، وعلى الفور، توجه اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين، للموقع المذكور، وتم إبلاغ الحماية المدنية وقسم شرطة البساتين، وبالمعاينة على الطبيعه تبين أن الحريق بالدور الأرضي، وتمت السيطرة على الحريق ولا توجد إصابات.

وفي دائرة نفس الحي، تم إصلاح كسر في خط للصرف الصحي أمام عمارة رقم 13 الشطر العاشر، بالإضافة إلى إصلاح كسر في ماسورة مياه، عند ناصية شارع «الدكتور عصام» مع شارع «6 أكتوبر»، بمنطقة «عزبة النصر»، وتم الانتهاء من أعمال الإصلاح بمعرفة فرق ومعدات حي البساتين.

حريق الأميرية بسبب ماس كهربائي

وفي حي الأميرية بالقاهرة، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية، بسبب ماس كهربائي، في بلوك 8 مدخل 3، أعلى خلف مسجد «الصادق الأمين»، بمنطقة الأميرية القديمة.

كما قاد اللواء جمال عبد الناصر، رئيس حي الأميرية، حملة مكبرة استهدفت إزالة عدد من الأكشاك المخالفة، في منطقة خلف مدرسة «صبري الفرماوي»، وأمام بلوك 91 بمساكن الأميرية.

قطع المرافق عن وحدات مخالفة

كما شهد حي شرق مدينة نصر، محافظة القاهرة، حملة لغلق المحلات التجارية المخالفة، وتم قطع المرافق ورفع عدادات الكهرباء عن الشقق التي يقوم أصحابها بتحويلها من منزلي إلى تجاري، وكذلك تم قطع الكهرباء عن عدد من مخازن الملابس بعمارات «رامو»، لإدارتها بدون ترخيص، كما تم إصلاح كسر في ماسورة مياه قطر 12 بوصة، عند تقاطع طريق «النصر» وشارع «مكرم عبيد».

انطلاق حملة تنظيم الأسرة شرق مدينة نصر

من ناحية أخرى، انطلقت الحملة التنشيطية التوعوية الخدمية لتنظيم الأسرة في نطاق حي شرق مدينة نصر، تحت عنوان «حقك تنظمي»، تحت رعاية وزير الصحة، حيث تقدم الحملة جميع الفحوصات وكشف السونار مجاناً، ويجري تقديم خدمات الصحة الإنجابية بجميع الوحدات الثابتة للمراكز، ومنها مركز طبي الحي السابع، ومركز طبي مدينة الأمل «الهجانة سابقاً، ومكتب صحة نصر، والعيادة المتنقلة لتنظيم الأسرة المتواجدة بمدينة الأمل شارع المدارس ونهاية شارع الورشة، بجوار مسجد «الهداية».