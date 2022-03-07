«تعليم الكبار»: لا يصح دخول الجمهورية الجديدة ولدينا 17 مليون أمي

شدد الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، على ضرورة إقدام المواطنين في مصر من الأميين على التقدم لمحو أميّتهم، مؤكدًا أن جامعة سوهاج تكمنت من محو أمية 11 ألف مواطن خلال 8 أشهر فقط، معظمهم من قرى حياة كريمة الخاصة بتطوير الريف المصري.

وقال عاشور، في مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، على قناة «DMC»، إنّ القضاء على الأمية يعد واجبًا وطنيًا تشترك فيه كل قطاعات الدولة.

لدينا 17 مليون أمي لا يجيدون القراءة والكتابة

وأضاف «عمري»، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية في مصر وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك ضمن استراتيجية مصر 2030، بأن تكون الجمهورية الجديدة خالية من الفقر والجهل والمرض، مؤكدًا أنه لا يصح أن ندخل الجمهورية الجديدة ولدينا 17 مليون أمي لا يجيدون القراءة والكتابة في ظل توجه العالم إلى محو الأمية الرقمية، لهذا السبب تبذل مؤسسات الدولة جهودًا ضخمة من أجل تحقيق الهدف وهو محو الأمية.

محو الأمية أصبح هدفا قوميا ويشغل بال مؤسسات الدولة

وأشار رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إلى أنّ محو الأمية أصبح هدف قومي ويشغل بال كافة مؤسسات الدولة، الحكومية منها أو المجتمع المدني، فضلًا عن القطاع الخاص أيضًا، كما أن الهيئة العامة لتعليم الكبار، وقعت بروتوكولات مع 27 جامعة حكومية و3 جامعات خاصة، وجميعها تتنافس فيما بينها من أجل المشاركة في تحقيق الهدف المنشود، خاصة أنّ تجربة رائدة في مشاركة الجامعات في محو الأمية.