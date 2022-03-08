حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 8-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء يبدأ من 23 أغسطس حتى 22 سبتمبر، ويتميز برج العذراء بأنه مميز على المستوى العملي، وهو سادس برج من الأبراج الفلكية الاثني عشر في دائرة البروج، ويحكمه كوكب عطارد، كما أنه يتسم بالإخلاص الشديد لمن حوله، فهو يكره الكذب والخداع والخيانة ويعتبر من يخونه خارج حياته.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك مولود برج العذراء بضرورة التعامل بواقعية عن مختلف الأمور التي تدور حولك حيث أنه عليك أن تنتبه لحقوقك، لكن دون أن تكون جافا أو عصبيا حيث أن طلب الحقوق بطريقة غير لائقة قد يعرضك لمشكلات عديدة في العمل، وذلك على الصعيد المهني لمواليد برج العذراء.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ، مما يعدك بأوقات رائعة عليك أن تقضيها مع الأصدقاء والأحباب، لذا عليك أن تحل الخلافات مع أحبابك لكي تتمتع بأوقات سعيدة مع الأصدقاء لا يشوبها ضيق أو جدال، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج العذراء.

مواصفات برج العذراء

ومن أبرز عيوب مولود برج العذراء أنه لا يرتاح للغير بسهولة، كما أنه لا يمنح ثقة كبيرة للناس وهذا ما يجعل اختلاطه بالغير صعب، فهو لا يعطي ثقة للغير بشكل كبير، لذا يفضل أن يكون وحيدا على أن يتعامل مع الناس حتى لا يتعرض لمواقف قاسية.

كما أنه يتسم بردود أفعاله سريعة، فهو سريع الغضب وعلى الجانب الآخر فهو يعتمد على العقل في اتخاذ قراراته ويبعد عن العاطفة، فهو يكره أن يأخذ قراراته وفق العاطفة.