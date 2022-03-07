خصومة ثأرية تنهي حياة «خفير» بطلقة في الرأس بمنشأة القناطر

أصيب خفير بطلق ناري في الرأس إثر قيام شاب ملثم بإطلاق النيران عليه، واتهمت أسرة المجني عليه شابًا من عائلة أولاد عمر في منشأة القناطر بارتكاب الواقعة والمباحث تلاحق المتهم لتحديده وضبطه.

خصومة ثأرية كانت وراء ارتكاب الواقعة

وأفادت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الواقعة كانت بسبب خصومة ثأرية بين العائلتين من 6 أشهر وأن والد المتهم تم قتله في الخصومة وأنه حاول أخذ الثأر من المتهمين بقتل والده أو أحد أقاربهم وأطلق النيران على الخفير ليصبح جثة هامدة.

العثور على الخفير

وكان المقدم إكرامي البطرات رئيس قسم شرطة منشأة القناطر، تلقى بلاغاً من الأهالي يفيد بإطلاق النيران على خفير في دائرة القسم ما أدى لمصرعه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للتأكد من صحة البلغ وبعمل التحريات الأولية تبين أن خصومة ثأرية كانت وراء ارتكاب الواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات مع المتهم كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى، وذلك لتحديد أسباب الوفاة.

غموض مصرع شاب بمنزله

بينما تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مشنوق داخل منزله، بدائرة قسم شرطة المعادي، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمها، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها.

الجثة خالية من أى إصابات

وكان قسم شرطة المعادي تلقى بلاغًا بالعثور على شاب مشنوقًا داخل منزله بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور علي جثة «سعيد.م.س»، 26 سنة، داخل غرفة نومه، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من أية إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات