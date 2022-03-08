إخلاء 6 عقارات في حوش الغجر والجيارة ونقل سكانها لـ«كومباوند الخيالة»

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال الإخلاء ونقل سكان مناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة بجوار سور مجرى العيون تجري بشكل منتظم وبصورة يومية من خلال إجلاء المواطنين وتسكينهم بصورة متوازية.

إخلاء 6 عقارات

وأسفرت مجهودات اليوم عن الانتهاء من إخلاء 6 عقارات وهدمها، بإجمالي 24 أسرة مستحقة تم تسكينهم على بعد بضع كيلومترات من موقعهم الحالي بمدينة سكينة متكاملة الخدمات «كومباوند الخيالة» الواقع بحي البساتين، مع إزالة كل العقبات في نقل وتسكين الأهالي.

إزالة 13 عقار وتسكين 49 أسرة

وأضافت نائب المحافظ، خلال جولتها؛ لمتابعة نقل السكان أن إجمالي العقارات التي تم إخلائها وإزالتها منذ بدء الأعمال وصلت إلى 13 عقار من إجمالي 520 عقارا وتسكين 49 أسرة مستحقة من إجمالي 1660 أسرة سيتم نقلهم تباعا، مع استمرار الأعمال اليومية لحين الانتهاء من الإزالات، وتسكين أهالينا في مناطق حضرية آمنة متكاملة الخدمات، وتنسيق الجهات الأمنية والالتزام بالجدول الزمني المعد لذلك طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

القضاء على المناطق غير الآمنة

وأكدت أن ما يحدث من مجهودات في ملف تصدى الدولة للعشوائيات والقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة والتي لا تتوفر بها خدمات هو إنجاز بكل المقاييس ونقلة حضارية تدل على إرادة حقيقية؛ لتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال انطلاق قطار التطوير وبحلول جادة وجهد متواصل هدفها تحسين أحوال قاطني هذه المناطق، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات بها وحدات لائقة ومؤثثة بكل متطلبات الحياة.

يذكر أنّ ما يتم حاليًا من أعمال التطوير بمحيط سور مجرى العيون هدفها الارتقاء بالمواطن الى جانب استعادة الوجه الحضاري للعاصمة من خلال المخطط العام للارتقاء بالمنطقة وانشاء حديقة مركزية في قلب القاهرة «حدائق الفسطاط » على مساحة 500 فدان كاملة العناصر الخدمية والترفيهية.