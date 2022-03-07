شبكات كهرباء ووصلات مياه وصرف صحى وغاز ترسم ملامح جديدة للقرى الأكثر احتياجاً

الخدمات الآدمية شرط أساسى من شروط الحياة الكريمة، لذا عملت المبادرة على رفع مستوى الخدمات بكافة أنواعها فى القرى المستهدفة، والتى شملت خدمات البنية الأساسية مثل شبكات الكهرباء والطرق والغاز الطبيعى ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، إضافة إلى عدد من الخدمات الاجتماعية والرياضية مثل إنشاء وتطوير مراكز الشباب والمكتبات وقصور الثقافة.

تعاملت «حياة كريمة» مع ملف الخدمات بنظرة تكاملية شاملة، مما ساهم فى تطوير القرى، وعدم اقتصار الأمر على مساعدات مباشرة تخص الأهالى وحدهم. ويأتى محور تحسين الخدمات ضمن محاور خطة التنمية الشاملة التى تعمل الدولة المصرية على تحقيقها فى جميع المحافظات.

التحول الإيجابى الكبير فى مستوى وجودة الخدمات المقدمة للأهالى أدى إلى خلق شعور عام بالرضا، سواء عن حاضرهم الذى ما زال فى إطار التطوير، أو مستقبلهم الأفضل الذى بات ينتظر الأبناء والأحفاد.

الغاز الطبيعى يدخل قرى بنى سويف.. و20 مجمعاً خدمياً بالمنوفية.. وانتهاء 55% من أعمال الصرف بأسيوط

كهرباء ومياه وغاز وصرف صحى وطرق وكبارى ومراكز شباب ووحدات محلية ومجمعات خدمية وزراعية، محاور ضخمة عملاقة تعمل بها المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى بريف وصعيد مصر من أجل توفير الحياة التى تليق بالمواطن المصرى وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فمبادرة حياة كريمة لن تخرج من أى قرية إلا وهى مكتملة الخدمات والمرافق والبنية التحتية لمواطنيها، وهو هدف المبادرة الرئيسى، حيث يتم توصيل البنية الأساسية بكل أنواعها من أجل رفع كفاءة العنصر البشرى، فالخدمات التى تقدم تلبى كافة مطالب الأهالى بالقرى والمناطق المستهدفة.

المجمعات الخدمية فكرة أوروبية على أرض مصرية «خَّلص كل ورقك من مكان واحد ووفر وقتك وفلوسك»

وأدخلت مبادرة حياة كريمة فكرة جديدة غير مسبوقة بالقرى والمراكز وهى المجمعات الخدمية التى تحتوى على السجلات المدنية ومكاتب البريد والشهر العقارى وجميع الخدمات التى تهم المواطن فى مكان واحد بالقرية، بجانب المجمعات الزراعية التى توفر كل ما يهم الفلاح المصرى وتخدمه فى مكان واحد، وهو الأمر الذى اختصر الوقت والجهد ووفر على المواطن المصرى الكثير.

وشهدت محافظة أسوان العديد من أعمال البنية التحتية لرفع مستوى معيشة القرى الأكثر احتياجاً، حيث حظيت المحافظة بتنفيذ العديد من المشروعات، وفى مجلس قروى قورتة ثانى يتم عمل مجمع الخدمات الحكومى بنسبة تنفيذ ٧٠٪ ومجمع زراعى بنسبة تنفيذ ٥٠٪ ونقطة إسعاف قورتة نسلة بنسبة تنفيذ ٣٠٪، إضافة لمد شبكات الكهرباء إلى القرى التى كانت محرومة منها، وتغيبر محولات وكابلات الكهرباء بنسب تنفيذ ٣٥٪، والانتهاء من أعمال مكتب بريد العلاقى وشبكات الصرف الصحى ومياه الشرب، كما شهدت المحافظة إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب فى عدد من القرى الأكثر احتياجاً ورصف الطرق لربط القرى ببعضها.

وفى دمياط، شهدت قرية الوسطانى بمركز كفر سعد تطويراً كبيراً على مستوى البنية الأساسية، وهى قرية من 28 قرية يتم تطويرها بالمحافظة، حيث تستهدف المبادرة مجموعة من الخدمات، حيث يوجد مجمع مبانٍ للخدمات الحكومية يتضمن مجموعة من الخدمات التى يحتاجها كل مواطن بالقرية، من سجل مدنى ومكتب بريد وشهر عقارى ووحدة محلية ومجلس محلى ومركز تكنولوجى، وكل الخدمات التى يحتاجها المواطن، بالإضافة لمجمع زراعى يشتمل على جمعية زراعية بمخازنها لخدمة مزارعى القرية، بالإضافة للوحدة البيطرية وهى خدمة مكملة للمزارع يحتاجها بجانب الجمعية الزراعية، ومركز شباب يجرى إنشاؤه ونقطة إسعاف مكونة من سيارتى إسعاف تخدم بنطاق الوحدة المحلية بالكامل، وجار إنشاء وحدة صحية على نموذج جديد تستهدفه وزارة الصحة لتقديم خدمة التأمين الصحى الشامل للمركز، حيث يتم تطوير القرى والخدمات التى تمس كل مواطن، بجانب توفير خدمات الانتقال للمركز أو المدينة كى ينهى مصالحه من الأماكن الحكومية، ما يوفر الوقت والمجهود والانتقالات.

وفى محافظة الشرقية قامت المبادرة بتغيير واجهة وصورة القرى داخل نطاق مركز الحسينية، فعلى أرض قرية الأخيوة تم عمل مجمع للخدمات على مساحة 475 متراً، يضم جميع خدمات القرية من مكتب شئون اجتماعية وبريد، تيسيراً على المواطنين حتى يجد المواطن خدماته فى مكان واحد، وتمت إقامة وحدة إسعاف تخدم جميع قرى وكفور ونجوع الوحدة المحلية بالأخيوة، وتم عمل مجمع زراعى بيطرى يخدم المزارعين والأهالى من أسمدة، وتم عمل جناح بمدرسة الشهيد حسن حمدى الثانوية، جار العمل فيه وإنجاز ما يقرب من 80% منه، وتم عمل شبكة مياه شرب جديدة ومد جميع الشوارع والقرى والنجوع والكفور بالشبكة لكى تصل مياه الشرب لكل مواطن، وفى مجال الصحة تم إحلال وتجديد عدد من المستشفيات وتم تأهيل مستشفيات أخرى وجار تأهيل وتطوير جميع الوحدات الصحية حتى تخدم المواطن على أكمل وجه، وتم إنشاء كوبرى جديد بقرية الأخيوة، وتم تطوير جميع الترع الفرعية بالقرية، وعن مركز الشباب تم تطوير مركز الشباب كمبنى إدارى وتم إنشاء ملعب كبير بالنجيل الصناعى وأصبح مؤهلاً لممارسة الرياضة.

وفى المنوفية شملت المبادرة مركزين من المحافظة، وهما أشمون ويضم 54 قرية، والشهداء ويضم 27 قرية، بإجمالى 81 قرية للمركزين، ففى المرحلة الأولى من المبادرة تم العمل على جميع القرى، ونسب الإنجاز وصلت لأكثر من 65% بكافة المشروعات، وتم تنفيذ 20 مجمعاً خدمياً فى 20 وحدة محلية، والمجمع الخدمى يضم العديد من الخدمات هدفها التيسير على المواطنين، بالإضافة للمركز التكنولوجى، حيث يستطيع المواطن إنجاز خدماته من شباك واحد، من خدمات السجل المدنى والشهر العقارى والتموين والتضامن الاجتماعى والوحدة المحلية والمجلس المحلى، بالإضافة للمجمع الزراعى ومجمع خدمة الفلاح الذى يضم الجمعية الزراعية والإرشاد الزراعى ومركز تجميع الألبان.

وشهدت القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة إنشاء محطات للرفع ومحطات المعالجة للصرف، وقطاع المياه شهد طفرة كبيرة لتوصيل المياه لكل منزل، وتم عمل مد وتدعيم لشبكات المياه فى الأماكن المحرومة، وإحلال وتجديد للشبكات المتهالكة وحفر آبار جديدة و17 محطة لتنقية المياه وتطوير لمحطات المياه فى المركزين، أما قطاع الغاز الطبيعى فسيتم توصيل الشبكات الخاصة بالغاز الطبيعى بمجرد انتهاء الصرف الصحى، وبدأ التوصيل فى 25 قرية، وقبل 30 يونيو المقبل سيتم توصيل الغاز لجميع القرى.

انتهاء أعمال البنية التحتية فى قرى مركز ببا و90٪ نسبة تنفيذ مبنى الخدمات الحكومية و55% للمجمع الزراعى

وفى بنى سويف، تم إنجاز مشروعات مبادرة حياة كريمة المتعلقة بالبنية التحتية بنسب كبيرة، فى قرى مركز ببا، ففى قرية هلية جار استمرار العمل بمجمع الخدمات الحكومية ونسبة التنفيذ ٩٠٪ والمجمع الزراعى بنسبة تنفيذ ٥٥٪، ووصلت نسبة تنفيذ مشروع الغاز الطبيعى٣٠٪، ومشروع زرع عمدان ورفع كفاءة المحولات الكهربائية إلى٥٠٪.

وفى قرية زاوية سليم جابر، تم الانتهاء من محطة رفع صرف صحى بنسبة تنفيذ ٢٠٪ والانتهاء من كوبرى زاوية الناوية نسبة التنفيذ ١٠٠٪ ومشروع الصرف الصحى بنسبة تنفيذ ٨٠٪ ومشروع المياه بنسبة تنفيذ ٨٠٪، إضافة لزرع أعمدة الكهرباء ورفع كفاءة محولات الكهرباء ونسبة التنفيذ ٨٠٪.

وفى محافظة أسيوط، وتحديداً مركز ديروط، قامت مؤسسة حياة كريمة بإنجاز مجمع الخدمات الحكومية بقرية صنبو بنسبة تنفيذ ٨٠% ومجمع الخدمات الزراعية والبيطرية بنسبة تنفيذ ٥٥% وأعمال الصرف الصحى وإحلال وتجديد شبكات المياه وأعمال تمديد كابلات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية.

وفى مراكز أبوتشت ودشنا وقوص بقنا يجرى عمل مجلس قروى القارة ومركز شباب عزبة البوصة، بنسبة إنجاز ٨٥٪، وتم إنشاء مجمع الخدمات بقرية الحراجية بنسبة تنفيذ حوالى ٩٠٪، إضافة لإنشاء مجمع خدمى آخر بمجلس قروى سمهود ووصلت نسبة الإنجاز ٩٥٪ فيما وصلت نسبة الإنجاز ٩٢٪ بالمجمع الخدمى بمجلس قروى القرية.