حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 8-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مشاهير كُثر من مواليد برج الجدي، تجمعهم صفات محددة منها الطموح الشديد والسعي الدائم نحو النجاح والتفوق وفي مقدمتهم كل من الفنان صلاح ذو الفقار، الشاعر والكاتب والناقد الأدبي مصطفى صادق الرافعي، والصحفية روز اليوسف، والممثل الكوميدي جيم كاري، والراحل صلاح جاهين، والفنان الراحل محمود المليجي، والمخرج المصري خالد يوسف، والمطربة أنغام، والمغنية الإيطالية داليدا، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، والفنانة نيلي، وليلي علوي، ونجوى فؤاد.

وللقراء المهتمين بالأبراج، تقدم لكم بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء، حظك اليوم لمواليد برج الجدي:

برج الجدي حظك اليوم عاطفيًا

القمر في منزل الحب يدفعك للتعبير عن مشاعرك بسلاسة، وتبدو موفقا في أقوالك وأفعالك.

شخصية برج الجدي

كما يملك مولود برج الجدي شخصية ناضجة بفطرتها، تساعده على التجاوز كل ما هو صعب، والمضي قدما مهما كانت الخسائر التي تعرض لها، فيعرف أنه من الأبراج التي تجتاز أزماتها دون خسائر، كما يبحثون دائمًا عن كيفية تطوير أنفسهم، لذلك فهم قادرون على اكتساب ثقة زملائهم.