التموين: الحبس عامين وغرامة تصل لمليون جنيه لكل تاجر محتكر لسلعة غذائية

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الزراعات التعاقدية بين الشركات والمزارعين في «البنجر» أسهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وكذلك الأرز بعد أن حققت الدولة المصرية اكتفاءها منه.

زيادة سعر الأعلاف أثرت على أسعار اللحوم

وأوضح «خليل» خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الأرز الشعير وكذلك الأعلاف بشكل غير مبرر، أدى لزيادة في سعر منتجات اللحوم والدواجن، لافتا إلى أن وزارة التموين ستقوم بزيادة معدل الضخ والكميات في المنافذ الاستهلاكية لتوفير زيادة في العرض تلبى الطلب، بالإضافة لحملات الرقابة على الأسواق والمنافذ والمخازن والتي أسفرت عن ضبط 300 طن من الأرز والدقيق والسكر خلال يومين.

الحبس والغرامة لمحتكري السلع الغذائية

ووجه «خليل» رسالته للتاجر الممتنع عن البيع بهدف تخزين السلع وتعطيش السوق بأنه سيتعرض للحبس لمدة لا تقل عن عامين وغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه، مشيدا بالكتاب الدوري للنائب العام الذي نص على أن أي سلعة يتم ضبطها تصادر وتوزع على المجمعات الاستهلاكية بالسعر الرسمي لإحداث توازن في الأسواق.

وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الجهات الرقابية لن تتهاون في التعامل مع أي حالات احتكار للسلع الغذائية، وأن الوزارة أطلقت العديد من معارض «أهلا رمضان» والتي ستفتح أبوابها خلال أيام بجميع المحافظات لتوفير المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 160 شادرا وخيمة وسيارات بضائع متنقلة تقدم السلع الاستراتيجية بتخفيضات 25%، موضحا أن القطاع الخاص اشترك مع الوزارة بتخصيص ركن «أهلا رمضان» لعرض منتجات رمضان بأسعار مناسبة.