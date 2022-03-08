طقس البحيرة اليوم.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وشمس ساطعة

تشهد البحيرة اليوم طقس مشمس مع سطوع لأشعة الشمس وارتفاع في درجة الحرارة منذ بداية الأسبوع، حيث شهدت المحافظة بداية الشهر الحالي انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، مع هبوب رياح شديدة محملة بالرمال والأتربة، وذلك بالتزامن مع بيان هيئة الأرصاد الجوية، بأن يسود المحافظات رياح خماسينية شديدة.

مواجهة تقلبات الطقس

كما شهدت محافظة البحيرة قبل بداية فصل الشتاء، استعدادات مكثفة لمواجهة تقلبات الطقس، حيث جرى الدفع بأكثر من 1260 معدة داخل الشوارع تحسبا لرفع تراكمات مياه الأمطار، وتنفيذ نموذج محاكاة لعمل الآلات والمعدات بمختلف المدن والمراكز، حيث وجّه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع فصل الشتاء.

ووجّه آمنة، بمتابعة أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في شتى المدن والمراكز، واتخاذ الإجراءات الاحترازية حيالها حماية لسلامة المواطنين، موجّها بعقد غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية في الوحدات المحلية لمتابعة أوضاع الطقس السيء وتلقي شكاوى المواطنين وسرعة حلها.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الثلاثاء طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم نشاط للرياح، وطقس غائم جزئيا، وفرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا.

حالة الطقس في البحيرة

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة، حيث يرتفع الموج فيه 1 : 1.25 متر، على أن يكون اتجاه الرياح جنوبية شرقية : شمالية شرقية، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 23 درجة مئوية و الصغرى بلغت 13 درجة مئوية.