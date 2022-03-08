الإسكان ترفع عدد وحدات «سكن ودار مصر وجنة» لـ19 ألفا لاستيعاب الطلبات

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ أجهزة الوزارة عملت بجد خلال الأيام الماضية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستيعاب المتقدمين من المواطنين متوسطي الدخل للحصول على الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم، والمطروحة للحجز من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مشروعات «سكن مصر، دار مصر، وجنة».

وفي بشرى سارة للراغبين في الحجز، أوضح الدكتور عاصم الجزار، أنّه تقرر زيادة أعداد الوحدات السكنية المطروحة ضمن الإعلان الثاني للصندوق، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، نظرا لوصول عدد المتقدمين المسددين لمقدمات جدية الحجز لأكثر من 27 ألف مواطن، في حين وصل عدد من سجلوا ورفعوا مستنداتهم لأكثر من 22 ألف مواطن، وعليه جرى إضافة عدد من الوحدات السكنية على مستوى مشروع سكن مصر ودار مصر وجنة، مشيرا إلى أنّ إجمالي الوحدات المطروحة بالإعلان جاء كما يلي:

مشروع سكن مصر

- بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 10090 وحدة في مدن «الشروق، القاهرة الجديدة، حدائق أكتوبر، المنيا الجديدة، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، بدر، دمياط الجديدة، ناصر (غرب أسيوط)».

مشروع دار مصر

بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 2612 وحدة في مدن «حدائق أكتوبر، بدر، السادات، 15 مايو، العاشر من رمضان، الشروق، وبرج العرب الجديدة».

مشروع جنة

بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 6155 وحدة في مدن «الشروق، القاهرة الجديدة، السادس من أكتوبر، العبور، والمنيا الجديدة»، ليصبح إجمالي عدد الوحدات المطروحة بالإعلان الثاني للصندوق بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية 18857 وحدة سكنية على مستوى المشروعات المطروحة بالإعلان، مع العلم أنّ بيانات وأكواد الوحدات الجديدة تم إضافتها ضمن كراسات الشروط المحدثة المرفوعة على الموقع الإلكتروني للصندوق، اعتبارا من الغد، حيث يمكن للمواطن الدخول على الرابط https://nch.shmff.gov.eg للاطلاع على بيانات الوحدات السابق طرحها، إضافة إلى الوحدات التي تم إضافتها.

علما بأنّ العمارات السكنية المطروحة ضمن مشروع سكن مصر جميعها دون مصعد، عدا مدينة الشروق وبعض المواقع في مدينة القاهرة الجديدة، أما العمارات السكنية المطروحة بمدن كل من مشروعي دار مصر وجنة فيوجد بها مصاعد (سيتم توضيح ذلك تفصيلا ضمن بيان الوحدات بكراسات الشروط الخاصة بالمشروعات).

وأكد الدكتور عاصم الجزار أنّ القرار جاء بهدف استيعاب الطلبات المقدمة وفي ضوء التكليفات الرئاسية التي أكد عليها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنّ نجاح الوزارة في الاستجابة الفورية للتكليفات الرئاسية يدل على نجاح أجهزتها وقدرتها على التعامل مع مختلف المستجدات والضغوط في القطاع العقاري، بما يخلق ثقة متزايدة لدى المواطنين في قدرة الوزارة على سد احتياجات السوق المصري من العقارات بمختلف مستوياتها خلال الفترة المقبلة.

وفي ضوء ما سبق، أضافت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّه استكمالا لقرار زيادة أعداد الوحدات، تقرر مد فترة التسجيل ورفع المستندات على الموقع الإلكتروني للصندوق للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم المطروحة للمواطنين متوسطي الدخل «سكن مصر، دار مصر، وجنة»، ممن سددوا مقدمات جدية الحجز حتى يوم الأحد الموافق 13 مارس الحالي، حيث بلغ عدد من لم يسجل أو يرفع مستنداتهم على الموقع حتى تاريخه 4592 مواطنا، وسيتم إرسال رسائل نصية على هواتفهم المحمولة باعتبارها فرصة أخيرة أمامهم للتسجيل على الموقع، علما بأنّ آخر موعد لسداد مقدمات جدية الحجز والمصاريف الإدارية سيكون الثلاثاء 8 مارس كما سبق وتقرر، لمنح كافة المواطنين الفرصة الملائمة لاستكمال تسجيل بياناتهم ورفع مستنداتهم على الموقع.

وأعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّ قرار مد فترة التسجيل استتبعه تغيير مواعيد حجز الوحدات السكنية المقرر مسبقًا عند الإعلان عن الطرح الجديد مطلع فبراير الماضي، وأوضحت أنّ ذلك يستهدف تسهيل إجراءات حجز الوحدة السكنية نظرا للإقبال الكثيف من قبل المواطنين للحصول على وحدة سكنية ولضمان قدرتهم على حجز وحدتهم السكنية عبر الموقع الإلكتروني بسهولة.

حجز الوحدات السكنية

وأفادت بأنّ فتح باب حجز الوحدات السكنية سيبدأ من يوم الأحد 20 مارس من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يحجزوا وحدات سكنية ولم يستردوا مقدمات جدية الحجز، وبدءا من يوم الإثنين 21/3/2022 حتى الأربعاء 30/3/2022 لجميع المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقا بالإعلان الأول (ممن لم يحجزوا وحدات سكنية ولم يستردوا مقدمات جدية الحجز)، وذلك وفقا للجدول الزمني التالي: يومي 21 و22 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع سكن مصر، ويومي 23 و24 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع دار مصر، ويومي 27 و28 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع جنة، إضافة إلى تخصيص يومي 29 و30 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، حال وجود وحدات متبقية لم يتم حجزها بأي من المشروعات الثلاثة، على أن يكون موعد بدء الحجز في بداية اليوم الأول من الساعة التاسعة صباحاً وحتى اليوم الثاني للحجز في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنّ المواطنين الذين سددوا مقدم جدية الحجز دون التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، لن يتمكنوا من حجز وحداتهم السكنية عند فتح باب الحجز، وكذلك المواطنين الذين سجلوا عبر الموقع الإلكتروني دون سداد مقدم جدية الحجز لن يتمكنوا أيضًا من حجز وحداتهم السكنية لاحقا.

وتابعت أنّ القنوات الاتصالية التابعة للصندوق تقوم بدور فعال في توضيح المعلومات والتفاصيل الخاصة بالطرح الجديد للمواطنين عن طريق طرح فيديوهات توضيحية، وتصميمات إنفوجراف توضح جميع التفاصيل، ما لقي إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تخطت عدد مشاهدات الفيديوهين التوضيحيين حاجز 130 ألف مشاهدة.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنّ المواطنين يمكنهم معرفة المزيد من التفاصيل من خلال الاطلاع على الفيديو الخاص بطريقة الحجز عبر الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=YNRJon0LdvE، وعبر متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على فيس بوك: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على يوتيوب: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر تويتر www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام www.instagram.com/shmffeg، والموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحا : 6 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/ مديريات الإسكان.