قافلة طبية مجانبة لقرية جنيفة في السويس

نظمت كلية الطب بجامعة السويس قافلة طبية مجانية لقرية جنيفة بالمحافظة، للكشف على السكان بعدد من التخصصات.

وأفاد بيان صادر عن جامعة السويس بأن القافلة تجرى في إطار التعاون بين كلية الطب ووزارتي الصحة والشباب والرياضة، وذلك برعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف سعيد عبادي عميد كلية الطب وبالتعاون مع مديرية الشئون الصحية.

الشرقاوي: القافلة ضمن خطة الجامعة لتقديم خدمات للمجتمع

من جانبه قال الأستاذ الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، إن تنظيم مثل تلك الفاعليات، خاصة القوافل الطبية تأتي ضمن خطة الجامعة لتقديم خدمات للمجتمع السويسي.

وأشار إلى أن الجامعة تؤمن بأهمية القيام بدور خدمي، من خلال الاستعانة بما تملكه من كوادر متميزة في مختلف التخصصات لاسيما الطبية منها، لتقديم خدمات تساعد أهالي إقليم الجامعة المتمثل في محافظة السويس.

القافلة ليست الأولى من نوعها في السويس

وأوضح رئيس الجامعة أن القافلة تضمنت التخصصات المختلفة، والتي يتطلب إجراؤها في مثل تلك المناطق الجغرافية ومنها «أنف وأذن، باطنة، جراحة، جلدية، عظام».

وقال إن الإقبال على القافلة كان كثيفاً، حيث جرى الكشف الطبي وتوزيع الأدوية المجانية على الحالات المرضية، متابعاً أن هذه القافلة ليست الأولى من نوعها، حيث نظمت الجامعة في السابق مثل هذه القوافل سواء طبية أو توعوية لمختلف المناطق والأحياء بمحافظة السويس.

جامعة السويس نظمت أكثر من 20 قافلة

يذكر أن جامعة السويس ومن خلال تفعيل بروتوكول التعاون بين جامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار وبرعاية نظمت أكثر من ٢٠ قافلة خلال عام، لتقديم الخدمات لأهل السويس في كل أحياء المحافظة وتقديم كافة التيسيرات التي من شأنها تحقيق كل الأهداف المرجوة.