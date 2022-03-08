سعر اليورو اليوم الثلاثاء 8-3-2022 في مصر

تزداد يوميًا عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن سعر اليورو مقابل الجنية المصري تزامنًا مع بدء نشوب الحرب بين أوكرانيا وروسيا وتخوف البعض من الأزمات الاقتصادية التي تجتاح العالم في مثل تلك الأوقات.

في هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي الاقتصادية التي تقدم في بداية معاملات اليوم الثلاثاء الموافق 8 مارس في البنوك المصرية الحكومية والخاصة بمعرفة أسعار العملات الأجنبية، ونعرض سعر اليورو مقابل الجنيه.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري المسؤول عن تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصري، نحو 17.03 جنيه للبيع مقابل 17.14 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنوك

سجل سعر اليورو اليوم نحو 16.96 جنيه للشراء و17.13 جنيه للبيع في بنك مصر، وسجل في البنك العربي الأفريقي نحو 16.92 جنيه للشراء، ونحو 17.25 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو في بنك عودة اليوم 17.57 جنيه للشراء، ونحو 17.72 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 16.96 للشراء وسعر 17.15 جنيه للبيع، سجل سعر اليورو في البنك الأهلي اليوم نحو 16.96 جنيه للشراء 17.13 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد اليوم.

وسجل سعر اليورو نحو 16.92 جنيه للشراء، و17.25 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، ووصل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي 16.92 جنيه للشراء و17.25 جنيه، وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس اليوم نحو 16.99 جنيه للبيع مقابل 17.15 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك اليوم

ومن العملات الأجنبية التي يبحث الكثيرين عن أسعارها في البنوك المصرية، هو الجنيه الاسترليني، إذ وصل سعره في بنك مصر لنحو 20.49 جنيه للشراء، ونحو 20.66 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية نحو 20.48 جنيه للشراء، ونحو 20.69 جنيه للبيع، أما في بنك عودة فسجل نحو 21.03 جنيه للشراء، و21.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس سجل 20.51 جنيه للشراء، ونحو 20.69 جنيه للبيع.