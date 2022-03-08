«إحلال السيارات» لـ«الوطن»: تسهيلات جديدة لتغيير محل إقامة المستفيدين

كشف الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التي مر على تاريخ صنعها أكثر من 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «غاز - بنزين» أو تعمل بالغاز الطبيعي فقط، أن البنك المركزي المصري خصص محفظة ائتمانية لتنفيذ وتسهيل تنفيذ مبادرة إحلال المركبات تصل إلى أكثر من 15 مليار جنيه منذ بداية إطلاق المبادرة بتوجيهات رئاسية في شهر يناير 2021.

وقال «عوض» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن البنوك المشاركة ضمن مبادرة إحلال السيارات التي يرجع تاريخ إنتاجها إلى عام 2000 فما قبله استنفذت نحو 20 % فقط من إجمالي المحفظة الائتمانية المخصصة من قبل «المركزي» بقيمة 3 مليارات جنيه حتى نهاية الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي.

تسهيلات جديدة لتحفيز المواطنين

وأضاف المتحدث الرسمي باسم المبادرة أن جهود الدولة مستمرة لتبسيط إجراءات المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات لتحفيز المواطنين على الاشتراك بإحلال سياراتهم، في إطار خطة الدولة للاعتماد على الغاز الطبيعي بدلًا من الوقود التقليدي، مشيرًا إلى أهمية المبادرة ظهرت بشدة في ظل ارتفاع أسعار النفط والبترول عالميًا الذي تخطى حدود الـ100 دولار للبرميل الواحد.

وأشار إلى أن المبادرة أتاحت مؤخرًا إمكانية تقديم تغيير إقامة في حال التقديم في المبادرة بعنوان سابق على أن يقوم المواطن برفع المستند الدال على إقامته الحالية من خلال ايصالات المرافق أو عقد ايجار أو تمليك، تيسيرًا على المتقدمين ولتسريع عملية الاستعلام.

إحلال 15200 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي

وانطلقت مبادرة إحلال السيارات بعد توجيهات رئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في شهر يناير 2021، وتمكنت من إحلال نحو 15200 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي والوقود المزدوج بدلًا من السيارات المتقادمة التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عامًا حتى نهاية شهر فبراير 2022.