عقوبات جديدة في بريطانيا لمنع استخدام الهاتف أثناء القيادة.. الغرامة «فورية»

إذا كنت تقود سيارتك وفي يدك هاتفك المحمول، فقد تتعرض لغرامة فورية قدرها 200 جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 4150 جنيها مصريا تقريبا، فضلا عن خصم 6 نقاط من رخصة القيادة الخاصة بك، بحسب ما أعلنته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فالقواعد الجديدة بشأن استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، تدخل حيز التنفيذ في المملكة المتحدة بداية من 25 مارس الحالي، وتُفرض العقوبة على قائدي السيارات الذين يستخدمون الهاتف المحمول لإجراء المكالمات وإرسال النصوص والتحقق من قنوات التواصل الاجتماعي والتقاط الصور وتسجيلات الفيديو والوصول إلى تطبيقات بث الموسيقى والوصول إلى التطبيقات الأخرى.

سد الثغرات القانونية

وأعلنت الحكومة البريطانية في نهاية العام الماضي، أنّها ستتخذ إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات، وسد الثغرات القانونية التي سمحت لسائقي السيارات بتجنب الملاحقة القضائية، بحجة أنّهم لم يستخدموا الهواتف في «الاتصالات التفاعلية»، مشيرة إلى أنّ القانون ينص حاليًا على أنّه لا يمكن منع سائقي السيارات إلا بقوانين الهاتف الحالية، إذا تبيّن أنّهم كانوا يتعاملون مع أجهزتهم لإجراء مكالمات أو إرسال رسائل نصية.

عامل بناء يصور آثار حادث مروري بهاتفه

وأشارت الحكومة، إلى أنّه بتتبع مثل هذه القضايا، جرى العثور على عامل البناء صوّر آثار حادث مروري بهاتفه في عام 2017، وأفلت من العقوبة بحجة أنّ القانون لا يمنع تصوير الفيديو أثناء القيادة، إضافة إلى واقعة أخرى حدثت في العام 2018، عندما أوقفت الشرطة رامسي باريتو (51 عامًا)، بعد أن شوهد وهو يجمع لقطات أثناء مروره بمكان حادث خطير في روسليب غرب لندن، في أغسطس من ذلك العام، واتُهم بخرق القواعد المتعلقة باستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة وأدين من قبل قضاة في يوليو 2018، ومع ذلك، تم إلغاء إدانته في أكتوبر 2018، عندما قال القاضي إنّ القانون لا يحظر استخدام الهاتف المحمول لتصوير الفيديو أثناء القيادة.

ويحظر القانون الذي سيتم تطبيقة بدأ من 25 مارس الحالي، إضاءة شاشة الهاتف، أو فتح الجهاز لإجراء أو استقبال أو رفض مكالمة هاتفية، أو عبر الإنترنت، أو إرسال أو استلام أو تحميل محتوى شفهي أو مكتوب، أو إرسال أو استلام أو تحميل صورة أو مقطع فيديو، أو استخدام وظائف الكاميرا أو الفيديو أو تسجيل الصوت، أو صياغة أي نص الوصول إلى أي بيانات مخزنة مثل المستندات أو الكتب أو الملفات الصوتية أو الصور أو مقاطع الفيديو أو الأفلام أو قوائم التشغيل أو الملاحظات أو الرسائل.