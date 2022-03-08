ألمانيا: سنحقق في اتهامات بوقوع جرائم حرب بأوكرانيا
كتب:
سحر المكاوى
12:36 م | الثلاثاء 08 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا
أعلنت ألمانيا أنها ستحقق في اتهامات بوقوع جرائم حرب في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل .
واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية روسيا بارتكاب جرائم حرب فى أوكرانيا
فيما استدعت خارجية روسيا سفير أيرلندا بعد اقتحام سفارة موسكو في دبلن
إطلاق نار وقصف فى محيط العاصمة كييف
وشهدت أوكرانيا إطلاق نار وقصف في محيط العاصمة كييف ،وقال الرئيس الأوكراني، أن المسؤولون عن قتل المدنيين سيحاسبون أمام المحاكم الدولية
وأعلنت المفوضية الأوروبية، عن فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا وبيلاروسيا