ألمانيا: سنحقق في اتهامات بوقوع جرائم حرب بأوكرانيا

أعلنت ألمانيا أنها ستحقق في اتهامات بوقوع جرائم حرب في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل .

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية روسيا بارتكاب جرائم حرب فى أوكرانيا

فيما استدعت خارجية روسيا سفير أيرلندا بعد اقتحام سفارة موسكو في دبلن

إطلاق نار وقصف فى محيط العاصمة كييف

وشهدت أوكرانيا إطلاق نار وقصف في محيط العاصمة كييف ،وقال الرئيس الأوكراني، أن المسؤولون عن قتل المدنيين سيحاسبون أمام المحاكم الدولية

وأعلنت المفوضية الأوروبية، عن فرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا وبيلاروسيا