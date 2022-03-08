الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات المنصورة الجديدة وتوجّه بالالتزام بالجودة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة، في مستهل زيارته للمدينة، بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

موقف تنفيذ مشروعات المنصورة الجديدة

واستمع وزير الإسكان إلى شرح مفصل من رئيس جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية، ومشروعات المرافق ومختلف المشروعات التنموية، مشددًا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، وضرورة الالتزام بأعلى جودة في تنفيذ جميع المشروعات، وتكثيف أعمال الزراعات في كورنيش المدينة، وإظهاره بالشكل الجمالي اللائق، حيث يُعد الكورنيش من العلامات المميزة لمدينة المنصورة الجديدة.

«مسجد وكنيسة» في المشروعات الخدمية

واستعرض الوزير موقف تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة، مؤكدا تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوجود الخدمات الدينية «المسجد، والكنيسة» في المشروعات السكنية.