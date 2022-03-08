شاب يضرب زوجته ويقتلها بمساعدة أسرته.. «رفض إخبار عائلتها بمكان الجثة»

شهد مركز أشمون، بمحافظة المنوفية، واقعة أثارت جدلًا بين الأهالي، إذ أقدم والدا سيدة على تحرير محضر باختفاء ابنتهما وادعاء زوجها وأسرته أنها ماتت وتم دفنها، رافضين أن يخبروا أسرتها بمكان دفنها، أو أي تفاصيل، ما أثار شكوك أسرة ربة المنزل.

الرجل قتل زوجته

حرر والدا ربة المنزل المتوفاة محضرًا بتغيب ابنتهما وادعاء أسرة زوجها وفاتها بشكل طبيعي ودفنها دون إعلامهم، كما رفضوا إخبارهم بمكان دفنها، وعلى الفور تم استدعاء الزوج وأسرته، وبتضييق الخناق عليهم اعترفوا بـ مقتل الزوجة بعد اعتداء زوجها عليها بالضرب، وألقوا جثتها في إحدى الترع بالمنوفية لإخفاء الجريمة.

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ونجحت الأجهزة الأمنية في استخراج الجثة، وتم إبلاغ جهات التحقيق باعترافات أسرة الزوج، والتي أمرت بوضع الجثة تحت تصرفها في مستشفى شبين الكوم الجامعي، لعرضها على الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، كما تباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهمين في الواقعة واستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة.