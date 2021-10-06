اختفاء طفل من ذوي الهمم في ظروف غامضة بالفيوم (صور)

ثلاثة أيام مرت على أسرة الطفل «مازن محمد»، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكأنّها أعوام طويلة، بعدما اختفى الطفل بين طرفة عين وانتباهتها، أثناء مرافقته لوالدته لشراء بعض مستلزمات المنزل في منطقة «الجون»، بنطاق قسم شرطة أول الفيوم، حيث تطوف والدته الشوارع تبحث عنه في عيون المارة ودموعها تنهمر من عينيها، تدعو الله أن يرد لها طفلها، وألا يكون قد حدث له مكروه، خصوصاً أنّه لا يمكنه الحديث أو حتى نطق اسمه، ولا يمكنه فعل أي شئ لنفسه دون مساعدة، تستوقف السيارات وتبحث فيها ولكن دون جدوى.

بلاغ باختفاء طفل من ذوي الهمم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أمير السحلي، مأمور قسم شرطة ثاني الفيوم، يفيد بورود بلاغ من سيدة تُدعى «صباح فرّاج»، باختفاء ابنها الطفل «مازن محمد»، من ذوي الهمم، أثناء مرافقته لها بينما كانت تقوم بشراء بعض المستلزمات المنزلية، وأكدت أنها بحثت عنه في كل مكان، دون أن تعثر على أي أثر له.

حملات للبحث عن طفل من ذوي الهمم

وشنت والدة الطفل حملات للبحث عن الطفل المختفي في منطقة «الجون» بمدينة الفيوم، والمناطق المحيطة بها، مُطالبةً من يرى ابنها أن يُخبرها قائلةً: «هموت من خوفي عليه، حاولت كتير أعلمه ينطق اسمه أو اسم البيت، لكنه معرفش لأنّه من ذوي الاحتياجات الخاصة وحالته صعبة».

اختفاء طفل بين طرفة عين وانتباهتها

وكشفت الأم المكلومة أنّها كعادتها كل يوم، ذهبت لتتسوق يوم الأحد الماضي، واصطحبت ابنها «مازن» برفقتها، نظراً لأنّها لا تتمكن من تركه وحيداً بسبب ظروفه العقلية، وكانت دائماً لا تحرك عينيها من عليه، ولكنها كانت تدفع ثمن ما اشترته، وفجأة اختفى الطفل بين طرفة عين وانتباهتها، وبحثت عنها في كل مكان وحاولت النداء عليه كثيراً ولكن دون جدوى.

رحلة البحث عن الطفل المختفي

وأشارت والدة الطفل إلى أنّها بحثت عنه في كل مكان، لدرجة أنّها كانت تستوقف السيارات وتُريهم صورة ابنها، كما نشرت صورة له على العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ولكن دون جدوى، مما اضطرها لتحرير محضر بالواقعة في قسم الشرطة، لطلب مساعدة الأجهزة الأمنية في العثور على طفلها.