الأمن يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لسيدة داخل منزلها بالسلام

تكثف مباحث القاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لسيدة، داخل منزلها في دائرة قسم شرطة السلام أول، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة، استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيدا لتفريغها، وفحص المترددين على العقار في وقت معاصر لاكتشاف الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، بلاغا من الأهالي، بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية، في عقار بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين انبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية وتم تحديدها، وعقب استئذان النيابة العامة، تم كسر باب الشقة، وبالدخول تبين العثور على جثة صاحبة الشقة، وتدعى «نجاح. م. ع»، في العقد الخامس من العمر.

تعفن رمي كامل

وبالفحص تبين أنها في حاله تعفن رمي كامل، وبمعاينة الشقة، تبين سلامة جميع منافذها، ولا يوجد كسر أو عنف في منافذ الشقة، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، وهو ما يؤكد بعدم تعرضها للسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.