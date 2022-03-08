النيابة تأمر بتشريح جثة شاب تلقى طعنة نافذة في مشاجرة بطرة البلد

قررت النيابة العامة نقل جثة شاب توفي في مشاجرة بدائرة قسم شرطة المعادي، لمشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، كما كلفت النيابة العامة، المباحث، بسرعة تحرياتها حول الجريمة وملابساتها، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بالمنطقة التي شهدت الواقعة تمهيدا لتفريغها.

بلاغ بسقوط قتيل في مشاجرة بطرة البلد

تلقى مأمور قسم شرطة المعادي، بلاغًا بنشوب مشاجرة في منطقة «طره البلد»، انتهت بمقتل أحد طرفي المشاجرة، وبالانتقال تبين العثور علي جثة شاب يدعى «أحمد.ا»، 27 عامًا، مُصاب بطعنة نافذة في الصدر، وكشفت التحريات أنّ المجني عليه، أحد طرفي المشاجرة، تلقى طعنة نافذة توفي على إثرها، وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور علي جثة شاب مشنوقا داخل منزله في المعادي

وفي سياق آخر، تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله بدائرة قسم شرطة المعادي، إثر ورود بلاغ لقسم الشرطة بالعثور علي جثة الشاب بمسكنه.

وانتقلت قوة من الشرطة لموقع البلاغ وتبين وفاة «سعيد.م.س»، 26 عامًا، وكشف الفحص الظاهري خلو الجثة من الإصابات، وجرى نقلها لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الشاب المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة، لبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.