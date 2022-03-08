الأرصاد تحذر من طقس ممطر شديد البرودة.. يبدأ الخميس وذروته السبت

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من ارتداء الملابس الصيفية، مشيرة إلى أن الفترة الجارية معروفة بشدة بالتقلبات الجوية التي تتغير من يوم لأخر.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ ارتفاع درجات الحرارة حاليا لا يستدعي ارتداء الملابس الصيفية، لافتة إلى أن ما نشهده مجرد ارتفاعات مؤقتة وغير دائمة فى درجات الحرارة، حيث أنّ الفرق بين درجات الحرارة العظمي والصغرى 10 درجات، ويكون الطقس حار نهارا وشديد البرودة ليلا، ما يستوجب الحذر الشديد.

انخفاض 5 درجات غدا الأربعاء

وأضافت «غانم»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه بداية من غدٍ الأربعاء، سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة ما بين 3 و5 درجات، بمختلف محافظات الجمهورية، بسبب بداية تأثرنا بمنخفض جوي جديد، وهو منخفض بارد قام من جنوب شرق أوربا مرورا بالبحر المتوسط، ومُحّمل بالرياح الشمالية الغربية ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

طقس شديد البرودة لمدة 6 أيام

وأشارت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن يوم الخميس المقبل، ستشهد البلاد خلاله طقسا شديد البرودة، خلال ساعات النهار وقارص البرودة مع بداية ساعات الليل، حيث تنخفض درجات الحرارة بنحو 6 درجات، وتسجل 18 درجة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري خلال ساعات النهار، وتقل نحو 9 درجات مع بداية ساعات الليل، ونفس الشيء بالنسبة لطقس الجمعة، مؤكدة أن ذروة الطقس البارد ستكون السبت المقبل حيث تسجل درجات الحرارة ما بين 16و17 درجة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، في حين تصل إلى 22 درجة بمحافظات جنوب الصعيد، و20 بمحافظات شمال الصعيد.

أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة

وتابعت «غانم»، أنّ تلك الفترة ستشهد تكاثرا للسحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتصل خفيفة للقاهرة وجنوب الوجه البحري، في حين تكون غزيرة ومتقطعة على مطروح والسلوم، بسبب المنخفض الجوي البارد الذى سيؤثر على جميع محافظات الجمهورية.