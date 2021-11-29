مصرع فتاة وإصابة 6 أشخاص بحادث تصادم أتوبيس مع سيارة ملاكي بقنا «صور»

لقيت فتاة مصرعها، فيما أصيب 7 أشخاص آخرين، نتيجة وقوع حادث تصادم أتوبيس سياحي نقل ركاب مع سيارة ملاكي، على طريق السبع عيون في قوص التابعة لمحافظة قنا.

وجرى الدفع بعدد 9 سيارات إسعاف لنقل الـ 7 مُصابين إلى مستشفى قوص المركزي للعلاج، فيما نقلت الجثة لمشرحة المستشفى لحين صدور تصريح الدفن، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

9 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مركز الشرطة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع أتوبيس سياحي نقل ركاب بطريق السبع عيون بمركز قوص التابعة لمحافظة قنا.

وتم الدفع بعدد 9 سيارات إسعاف لنقل المصابين وعلاجهم تحت إشراف الدكتور خالد يوسف مدير عام إسعاف قنا، والدكتور معمر حافظ مدير منطقة جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف.

أسماء المصابين

فيما أوضح محمد مرتضى، موظف الاستقبال بمستشفى قوص المركزي، أن المستشفى استقبل كلا من: نسمة حساني محمد، 22 عاما، جثة هامدة، كما استقبل 7 مصابين وهم: «محمد سعيد فتحي، 40 عاما، بيشوي كامل وليم، 27 عاما، محمد المدثر سعيد، 31 عاما، محمد أبو الحجاج، 36 عاما، اندراوس يعقوب، 73 عاما، سامية وليم فريد، 56 عاما، أحمد محمد أبو هاشم، 31 عاما»، إثر حادث تصادم أتوبيس سياحي، وسيارة ملاكي، على طريق السبع عيون بقوص.

تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى قوص المركزي، وتحويل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.