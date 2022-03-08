عاجل.. «الناتو»: أوكرانيا تعيش معاناة مروعة جراء الحرب

قال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج، إن الحلف ملتزم بحماية الدول الأعضاء من أي اعتداء، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وأضاف أمين عام الناتو، أنّ الوضع في أوكرانيا قد يكون خارج نطاق السيطرة، قائلًا: «لدينا مسؤولية بعدم اتساع الصراع إلى خارج أوكرانيا».

وتابع أمين عام الناتو، بأنّ أوكرانيا تعيش معاناة مروعة جراء الحرب الروسية، منوهًا بأن فرار مليوني أوكراني بسبب الغزو الروسي جريمة حرب.