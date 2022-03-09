حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 9-3-2022 مهنيا وعاطفيا

يهوى برج الأسد، الظهور بشكل لائق فنادرًا ما تجد مولود هذا البرج في مظهر عشوائي، فدائما ما ينفق أمواله على مظهره حتى أن البعض قد ينخدع في الكثير من أصحاب هذا البرج، كما يمتلك هذا المولود جاذبية كبيرة لدى المحيطين به، فضلا عن تمتعه بشخصية قيادية تقوده دائما للنجاح في المهنة .

ويحرص دائما مواليد برج الأسد على الاهتمام بمعرفة حركة الأبراج والنجوم، لذلك نعرض ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الأسد، إن تواجد القمر في منزل المشروعات، يجعلك تستعيد حيويتك وتتحرر من بعض الضغوط وتخطط جيدا لأعمالك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

وأشارت خبيرة الأبراج، إلى أنه على المستوى العاطفي والاجتماعي، وبرغم الضغوط، اليوم قد تحصل على التقدير وحب الآخرين وتقوم بخيارات موفقة.

كما تعشق شخصيات برج الأسد لفت الانتباه، لذلك يحرصون على ارتداء الملابس على أحدث موضة، والإكسسوارات، كما أنه يتمتع بقدر كبير من المسؤولية وتحملها، ومن أبرز مشاهير هذا البرج، هدى سلطان، سمية الألفي، عزت أبو عوف، راشد الماجد، رامي عياش، سولاف فواخرجي، كارول سماحة، مايا نصري، منة شلبي، رولا سعد، ورزان مغربي، فريد شوقي، وتامر حسني.