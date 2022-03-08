حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 8-3-2022 مهنيا وعاطفيا

الجاذبية والقيادية من أهم صفات مواليد برج الأسد، ومن أبرز مشاهير هذا البرج، هدى سلطان، سمية الألفي، عزت أبو عوف، راشد الماجد، رامي عياش، سولاف فواخرجي، كارول سماحة، مايا نصري، رولا سعد، ورزان مغربي، فريد شوقي، تامر حسني، منة شلبي.

ويهتم مواليد برج الأسد بشكل دائم بمعرفة حركة الأبراج والنجوم، لذلك يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الأسد، إن القمر في مربع برجك يضاعف سرعة انفعالك.. فرمل نفسك، وانتبه لحقوقك، فالإيقاع السريع ليس في صالحك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

وقالت خبيرة الأبراج لمواليد برج الأسد على المستوى العاطفي إن فينوس والمريخ وعطارد في مواجهتك.. لا تستسلم للتوتر وللمشاعر السلبية.

صفات برج الأسد

يُعرف عن أصحاب برج الأسد، أنهم من الشخصيات التي تعشق لفت الانتباه، لذلك يحرصوا على ارتداء الملابس على أحدث موضة، والإكسسوارات، كما أنه يتمتع بقدر كبير من المسؤولية وتحملها، أما على المستوى العائلي، فهو شخصية كريمة وسخية على من يحبهم بشكل كبير، كما أنه لا يمانع من إظهار مشاعره في العلن إذا وقع في الحب بالفعل، كما أنه من الشخصيات المثالية التي تحاول إرضاء من تحب بشتى الطرق.