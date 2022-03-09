حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 9-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مساعدة إدارية، محاسبة، باحثة علمية، أخصائية تغذية، عالمة رياضيات، أمينة مكتبة، مستشارة، ومدرسة، كانت تلك بعض المهن التي تناسب طبيعة مولود برج العذراء، التي تتمتع بذاكرة قوية تتيح لها القدرة على الاحتفاظ بكميات كبيرة من المعلومات، كما أنها تحب الأرقام، وتملك عقلًا تحليليًا، وتفضيل حل المشكلات العملي؛ لذا من السهل أن يصبح هذا المولود عالم رياضيات.

كما يتسم مولود برج العذراء الذي يولد خلال الفترة من 23 أغسطس حتى 22 سبتمبر، بالإخلاص الشديد لمن حوله، فهو يكره الكذب والخداع والخيانة ويعتبر من يخونه خارج حياته، وأخيرا يحكمه كوكب عطارد.

ومن منطلق حرص بعض أصحاب هذا البرج على متابعة حظك اليوم وتوقعات الأبراج الفلكية على المستويين العاطفي والعملي، تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد نصائحها لهذا المولود الذي يعيبه أنه لا يرتاح للغير بسهولة ولا يعطي ثقة للغير بشكل كبير، وجاء النصائح على النحو التالي:

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك مولود برج العذراء بأن القمر في وضع معاكس مما يثقل كاهلك بالضغوط؛ لذا اعتنِ بخطواتك وحاول أن تظل متفائلا بالمستقبل، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

أما عاطفيا واجتماعيا فينصحك الفلك بالتروي وعدم العناد «حاول أن تكون مرنا».