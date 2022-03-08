الأرصاد تعلن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس دافئ غدا الأربعاء، على القاهرة والوجه البحري، حيث تسجل درجات الحرارة 23 درجة، في حين يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، وتتراوح درجات الحرارة من 19-20، بينما يسود طقس حار جنوب البلاد، حيث تسجل 36 درجة مئوية، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من والوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار بين متوسطة وخفيفة تصل للقاهرة.

رياح مثيرة للأتربة

وعن طقس الخميس، يتوقع خبراء الأرصاد انخفاضا في درجات الحرارة بنحو 8 درجات على جميع محافظات ومدن الجمهورية، حيث تسجل القاهرة والوجه البحري 18 درجة، في حين تسجل السواحل الغربية 17 درجة، والشرقية ووسط سيناء 19 درجة، وشمال الصعيد 21 وجنوب الصعيد 28، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على جميع المحافظات، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ومحافظات الوجه البحري.

طقس بارد على جميع المدن

وعن طقس الجمعة، فيشهد المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة، وتصل لأكثر من 13 درجة على محافظات جنوب الصعيد، حيث تسجل 22 درجة، فى حين تسجل شمال الصعيد 18 درجة مئوية، كما يسود طقس بارد خلال ساعات النهار على كافة محافظات ومدن الجمهورية، في حين يصبح شديد البرودة ليلا ويصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما تسجل القاهرة والوجه البحري 18 درجة والسواحل الغربية 16 درجة، مع استمرار نشاط الرياح على كافة الأنحاء، وأمطار متقطعة على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 9 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 16.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 10 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 11 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21، والصغرى 12.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18، والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21، والصغرى 11.