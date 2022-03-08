«محمد» يلجأ لمحكة الأسرة بعد 70 يوم زواج: «بتخوني مع ابن عمها»

بين المارة داخل محكمة الأسرة، وقف شاب ثلاثيني «محمد. ع»، منتظرًا دوره ساعات طويلة، ليقف أمام القاضي محكمة الأسرة بعد 70 يومًا من زفافه، ويتحدث بكلمات تملؤها المرارة والخذلان، ويقول إن زوجته هي نفس الفتاة التي أحبها وراهن على أخلاقها، تخونه مع ابن عمها «حبيبها السابق»، واكتشف أنها تراسله ليلًا ونهارًا، وتحكي له أدق تفاصيل حياتهما الشخصية، وأنها ما زلت مغرمة به؛ لذا توجه للمحكمة وأقام ضدها دعوى نشوز.

الزوجة على علاقة بـ ابن عمها

حكى «محمد» لقاضي محكمة الأسرة قصته بصوت حزين وتذكر تفاصيل زواجه، قائلًا: إنه تعرف على فتاة جميلة وهادئة جذبته شخصيتها القوية وملامحها البريئة، وبعد فترة صارحها بإعجابه لها وأن يود خطبتها، لكنه تفاجأ بموافقتها دون تفكير، ليخبره أحد أصدقائه بعد فترة أنها تحب ابن عمها لكن عائلتها عارضت زواجهما؛ لذلك وافقت على الزواج منه، وحينها سألها وصارحته أنهما كانا على علاقة سابقًا لكنها الآن لم تفكر تعد تفكر فيه.

وأوضح الشاب حديثة لقاضي محكمة الأسرة، أنه طوال فترة الخطبة لم يقابل ابن عمها ولم يلاحظ أي شيء عليها، وبدأ في تجهيزات شقة الزوجية، وكان سعيدًا معها للغاية وزاد حبه لها بعد التعامل معها، وكان يعاملها بشكل جيد ويظهر لها كل الحب والاحترام، وينفذ لها كل متطلباتها، وتمت الزيجة وسط أجواء سعيدة وأقام لها حفل زفاف كبير أبهر الجميع.

الزوج يكتشف خيانة زوجته

وأضاف «محمد»: «بعد الفرح سافرنا شهر العسل لكن لاحظت أنه مش مبسوطة ومن تاني أسبوع طلبت نرجع علشان أهلها واحشوها، وفعلًا رجعنا، ولاحظت أنها بتقضي وقت كبير عند أهلها ولما سألتها قالتلي إنها مش متعودة تبعد عنهم، وبعدها اتفاجئت أن ابن عمها عندهم طول الوقت وهي بتروح علشانه ولما واجهتها قالتلي إنها بتشوفه صده فاتخنقت معها ومنعتها تروح، وبعد فترة مسكت تليفونها بالصدفة ولقيتها بتكلمه ليل ونهار وبتحكيله كل حاجه عننا وأسرار حياتنا الشخصية».

وأنهى الزوج حديثه، وهو يصف كم الحسرة التي شعر بها عندما علم أن زوجته مازالت تحب ابن عمها؛ لذا قام بطردها من المنزل، وتوجه لمحكمة الأسرة بأكتوبر، وأقام ضدها دعوى نشوز، حتى لا يرغمها على العيش معه، ويعاقبها على فعلتها ويسقط عنها حقوقها الشرعية بعد أن رفضت التنازل بالتراضي، وحملت الدعوى رقم 1325.