التصريح بدفن جثة عامل سقط داخل كسارة بلاستيك في الخانكة

أمرت جهات التحقيق المختصة بمركز الخانكة في محافظة القليوبية، بالتصريح بدفن جثة عامل، لقى مصرعه إثر سقوطه داخل ماكينة لتكسير البلاستيك بناحية الخانكة، أثناء تنظيف الماكينة، حيث تبين أنه من محافظة قنا، وتم إخطار أهله لاستلام الجثة وإنهاء إجراءات دفنها.

ولقي العامل مصرعه، ظهر اليوم الثلاثاء، بعدما اختل توازنه وسقط داخل كسارة لإعادة تدوير البلاستيك في منطقة أبو زعبل، بدائرة مركز شرطة الخانكة، في محافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة، وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

إخطار أمن القليوبية بمصرع عامل في الخانكة

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع عامل داخل كسارة لإعادة تدوير البلاستيك في منطقة أبو زعبل، دائرة المركز، وذلك بعد أن اختل توازنه وسقط داخل الماكينة.

وجرى إخطار اللواء محمد عناني، مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، وتشكيل فريق بحثي، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام «م. م. أ.»، 30 سنة، عامل، مقيم بناحية قوص في محافظة قنا، بأعمال النظافة لكسارة البلاستيك، اختل توازنه وسقط بها، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وجرى سؤال شهود الواقعة من العاملين بالكسارة، الذين أكدوا تحريات المباحث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار الصحة النفسية، وجرى استدعاء أهل المتوفي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.