عاجل.. تشريح جثمان طالبة الجيزة المنتحرة في فناء المدرسة

قررت النيابة العامة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان طالبة الجيزة، لبيان أسباب وفاتها رسميا، وموافاة النيابة العامة بتقريرالصفة التشريحية، حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات، كما استمعت النيابة لعدد من شهود العيان، للتعرف على سبب الحادث.

وتبين من تحريات المباحث، مرور الطالبة بضائقة نفسية، إثر خلاف نشب بينها وبين والدتها صباح يوم الحادث، كما كشفت التحريات عن انفصال والديها منذ مدة الأمر الذي أثار في نفسها الضيق دفعها للانتحار.

كتبت رسالة مبكية وأقدمت على الانتحار

تركت الطالبة رسالة مبكية، كتبتها بيديها في كشكول، قبل أن تقفز من شرفة الطابق الثالث، أمام الفصل الدراسي التي كانت تجلس داخله بصحبة زملائها، وسقطت على الأرض جثة هامده في فناء مدرسة تجريبية بالجيزة.

تبدل الهدوء إلى حالة من الفزع والرعب بين الطلاب والمعلمين ودوت الصرخات بينهم، حتى أسرع مدير المدرسة باستدعاء سيارة الإسعاف، وشرطة النجدة، وانتفلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فيها.

تفاصيل معاينة الحادث

أثبتت معاينة الشرطة للحادث وجود أثار لدماء الطالبة على الأرض وبمناظرة جثمانها تبين وجود تهشيم كبير في الرأس ناتج عن قوة إرتطام جثمانها بالأرض وكسور متفرقة بالجسم وذكر عدد من شهود العيان أنهم فوجئوا بسقوط الطالبة على الأرض ما يوضح انها اسرعت في التخلص من حياتها في هدوء وبشكل مفاجئ لم يمكنهم من المساعدة في إنقاذها.

التحريات: تعنيف والدة طالبة الجيزة لإبنتها بسبب المذاكرة

أوضحت التحريات ان الطالبة بالصف الثاني الاعدادي، تعيش بصحبة والدتها بعد أنفاصال والديها وأنها تخلصت من حياتها بعد تعنيف والدتها لها بسبب إنشغالها بمتابعة منصات التواصل الاجتماعي وعدم اهتمامها باستذاكار دروسها، وتتابع النيابة العامة سير التحقيقات في الواقعة.