إصابة 5 أشخاص في انقلاب تروسيكل على «صحراوي إسكندرية» بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل على طريق مصر الإسكندريه الصحراوي، عند منطقة «الكيلو 133»، في نطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الثلاثاء، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار مدير أمن البحيرة بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد باستقبال المستشفى العام 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، في نطاق ذات المركز، ويجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

الانتقال إلى مكان الحادث وأسماء المصابين

بالانتقال إلى مكان الحادث والفحص، تبين إصابة كل من «أحمد خميس سعد الله»، 14 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«خميس سعد الله خميس»، 44 سنة، مقيم وادى النطرون، مصاباً باشتباه شرخ بالكتف الأيمن ونزيف في البطن وكسر في الساق اليمنى، و«محمود يوسف ممدوح»، 14 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بعموم الجسم وكسر في الذراع اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، و«محمد السيد ممدوح»، 14سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، و«عبد الرحمن إسماعيل صابر»، 14 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، وكسر في الذراع واشتباه نزيف في البطن.

نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون العام

جرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام، لعمل الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.