إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي

أصيب 8 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من ماستر طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم وعمل الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

أسفر الحادث عن إصابة: كريم أحمد عبد العظيم، 27 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد أحمد متولي، 30 سنة، بجرح قطعي بالرأس وكسر في الساق اليمنى، أشرف حسني محمد، 51 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، محمود عبد العظيم رضوان، 42 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، إبراهيم أحمد متولي، 25 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعم مقيمون بالعامرية.

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بالإضافة إلى إصابة: أحمد عبد النبي عبد العظيم، 30 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه نزيف في البطن، محمد محمود عبد التواب، 24 سنة، بكدمة شديدة بالصدر وكسر في الذراع اليسرى، محمود علي شحاتة، 24 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.