مصرع 3 مواطنين وإصابة اثنين في انقلاب سيارة على طريق الواحات

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب اثنان آخرين في انقلاب سيارة بطريق الواحات، وتم نقل الجثث والمصابين الي المستشفي للعلاج ، ورفع ضباط مرور الجيزة حطام السيارة وتسيير الحركة المرورية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بحادث انقلاب سيارة

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا بوقوع حادث مرورى بطريق الواحات الفرافرة وأسفر عن وفيات ومصابين، وعلى الفور انتقل ضباط مرور الجيزة والحماية المدنية وقيادات أمنية.

وتبين انقلاب سيارة ملاكى على طريق الواحات الفرافرة، وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.