أخبار الحرب في أوكرانيا.. بريطانيا وأمريكا تخططان لمعاقبة النفط الروسي

لا تزال أخبار الحرب في أوكرانيا تتصدر اهتمامات العالم، خاصة بعد وصولها ليومها الثالث عشر، في وقت تواصل فيه الدول الغربية مساعيها لفرض مزيد من العقوبات على روسيا خصوصا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتبر ومعها لندن، أن قرار الحرب الروسية فرصة مواتية لمحاصرة موسكو اقتصاديا، في المقابل تقول الأخيرة إنها أعدت خطة لذلك.

ولا تمتلك الدول الغربية رأيا موحدا بشأن أي عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، سوى ألمانيا التي تعتمد بدرجة كبيرة على الغاز الروسي، وتعتبر أن أي عقوبات على هذا القطاع من شأنها خلق تداعيات غير مسبوقة اجتماعيا.

أخبار الحرب في أوكرانيا.. خطة الحظر لا تشمل الغاز الروسي

وفي هذا السياق، ذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، أن هناك خططا حكومية بريطانية لإعلان حظر على جميع واردات النفط الروسي بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، كنوع من العقاب على حرب روسيا في أوكرانيا.

وأوضحت الوكالة، نقلا عن مصدر مطلع في إطار أخبار الحرب في أوكرانيا، أن الخطة البريطانية الأمريكية لا تشمل الغاز الروسي، ويتم تطبيق الحظر على واردات النفط فقط بشكل تدريجي خلال الأشهر المقبلة.

ارتفاع تكلفة المعيشة في بريطانيا

إلا أن وكالة أنباء سبوتنيك الروسية في المقابل ضمن تغطيتها أخبار الحرب في أوكرانيا، رأت أن حظر واردات النفط الروسي ليس في مصلحة المملكة المتحدة، إذ أن ذلك من شأنه زيادة الضغط التصاعدي على أسعار الطاقة في بريطانيا، في وقت يعاني فيه البريطانيون من أزمة أسعار نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، فضلا عن عبء الضرائب الذي يعد الأعلى منذ الخمسينيات.

وذكرت الوكالة، أنه من غير المعروف بعد نطاق الحظر في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، ما إذا كان يشمل النفط الخام أم المنتجات المكررة، في وقت تشكل فيه المنتجات الروسية من النفط الخام والمواد المتكررة نحو 13% من واردات بريطانيا بهذا المجال.