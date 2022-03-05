قطع المياه في حدائق أكتوبر 13 ساعة لتحويل مرافق مسار القطار السريع

كشف جهاز حدائق أكتوبر عن انقطاع المياه لمدة 13 ساعة يوم الاثنين المقبل، عن كل المناطق، عدا «سكن مصر الإنتاج الإعلامي - سكن مصر بجوار المخابرات - منطقة ابني بيتك 7 - منطقة 645 عمارة - منطقة أبناء الجيزة - مساكن عثمان والأولى بالرعاية».

قطع المياه عن حدائق أكتوبر بسبب القطار السريع

وأشار جهاز حدائق أكتوبر في بيان صادر عنه اليوم، إلى سبب انقطاع المياه عن المناطق المذكورة، وهو الأعمال الخاصة بتحويلات المرافق على مسار القطار السريع بالمدينة، ما يستدعي غلق المياه عن أغلب مناطق المدينة.

قطع المياه لمدة 13 ساعة

وأوضح جهاز مدينه حدائق أكتوبر، في البيان، أن قطع المياه سيكون اعتبارا من الساعة 12 ظهر يوم الاثنين المقبل، الموافق 7 مارس الجاري، وحتى الساعة الواحدة صباح يوم الثلاثاء المقبل، أي لمدة 13 ساعة.

وطالب جهاز مدينة حدائق أكتوبر، المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، خلال تلك الفترة.

عودة المياه إلى 7 مناطق بالجيزة

في المقابل، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عودة المياه إلى مناطق «المنيب - القصبجي - العمرانية الشرقية - شارع البحر الأعظم - شارع ربيع الجيزي - ساقية مكي - ميدان الجيزة»، بعد إجراء أعمال إحلال وتجديد طلمبات بمحطة مياه جزيرة الدهب.

وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب، بالمناطق المتأثرة، تلبية لطلبات المواطنين من خلال الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي.