قطع المياه عن بعض مناطق غرب المنصورة لمدة 3 ساعات غدا
كتب:
صالح رمضان
10:26 م | الأحد 07 نوفمبر 2021
قطع مياه الشرب - أرشيفية
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن قيامها بأعمال ربط خط مياه الشرب بشارع الخلطة الأسفلتية بمنطقة غرب المنصورة «ربط خط 400 مم بلاستيك»، غدًا الاثنين الموافق 8/11/2021، لمدة 3 ساعات، بداية من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 12 مساءً.
المناطق المتأثرة بانقطاع المياه
وأصدر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ بيانا أوضحت به أنه نظرا لقيامها باستكمال إنشاء خطوط مياه الشرب بشارع الخلطة الاسفلتية بمنطقة غرب المنصورة، الأمر الذي سيستدعي قطع المياه عن المناطق التالية: غرب المنصورة، حوض الطويل، جزء من المجزر لمدة 3 ساعات.
«مياه الدقهلية» تهيب بالمواطنين توفير احتياجاتهم
وأهابت شركة مياه الدقهلية بالمواطنين قاطني الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة اتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.