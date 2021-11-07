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قطع المياه عن بعض مناطق غرب المنصورة لمدة 3 ساعات غدا

كتب:

صالح رمضان
10:26 م | الأحد 07 نوفمبر 2021
قطع مياه الشرب - أرشيفية

قطع مياه الشرب - أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن قيامها بأعمال ربط خط مياه الشرب بشارع الخلطة الأسفلتية بمنطقة غرب المنصورة «ربط خط 400 مم بلاستيك»، غدًا الاثنين الموافق 8/11/2021، لمدة 3 ساعات، بداية من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 12 مساءً.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه 

وأصدر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ ‏بيانا أوضحت به أنه نظرا لقيامها باستكمال إنشاء خطوط مياه الشرب بشارع الخلطة الاسفلتية بمنطقة ‏غرب المنصورة‎، الأمر الذي سيستدعي قطع المياه عن المناطق التالية: غرب المنصورة، حوض الطويل، جزء من المجزر لمدة 3 ساعات.

«مياه الدقهلية» تهيب بالمواطنين توفير احتياجاتهم

وأهابت شركة مياه الدقهلية بالمواطنين قاطني الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه ‏والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، ضرورة اتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه ‏الشرب خلال فترة الأعمال.‏

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