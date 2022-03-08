لعبة نيوتن يفوز بجائزة النقاد للدراما العربية

أعلنت إدارة جوائز النقاد للدراما العربية ADCA، عن فوز مسلسل« لعبة نيوتن»، بأفضل مسلسل لعام 2021، وحصول الفنان محمد فراج علي جائزة أفضل ممثل، وفوز الفنانة منى زكي بجائزة أفضل ممثلة، للدورة الأولى لجوائز النقاد للدراما العربية عن دورهما في المسلسل نفسه.

اللجنة الذهيبة لجوائز النقاد للدراما العربية

وضمت اللجنة الذهبية 9 نقاد، من مصر علا الشافعي، فايزة هنداوي، مجدي الطيب، محمد عبد الرحمن من مصر، ومن لبنان محمد حجازي، ومن الكويت عبد الستار ناجي، ومن السعودية سهي الوعل، ومن سوريا خلدون عليا».

وكانت إدارة جوائز النقاد للدراما العربية ADCA أعلنت عن الأعمال والممثلين المتأهلين للمرحلة النهائية من المنافسة، وهي المرحلة التي تشهد المنافسة الأشرس حيث ويتم تقييمها من خلال لجنة منفصلة تسمى بـ«اللجنة الذهبية».

منافسة شرسة بين المسلسلات والممثلين

وكانت قائمة المتأهلين للمرحلة النهائية في المسلسلات هي مسلسل«لعبة نيوتن»، «الاختيار 2»، «القاهرة كابول»، وجاءت المنافسة على أفضل ممثل بين كريم عبد العزيزعن دوره «الاختيار2»، محمد فراج عن دوره «لعبة نيوتن»، محمد ممدوح عن دوره «لعبة نيوتن»، بينما تنافس على جائزة أفضل ممثلة منى زكي «لعبة نيوتن»، حنان مطاوع«القاهرة كابول»، هند صبري «هجمة مرتدة».

تفاصيل مسلسل نيوتن

يذكر أن مسلسل « لعبة نيوتن» عرض في السباق الرمضاني الماضي، ولقي تفاعلا ونجاحا ملحوظا من الجمهور، حيث إن الكثير كان ينتظر عرض الحلقات، وكانت تدور أحداثه حول حازم وهنا المتحابين يأخذان قرارا بإنجاب وليدهما المرتقب على الأراضي الأمريكية طمعًا في الجنسية، إلا أن عقبات كثيرة ستعترض طريقهما وتهدد بتدمير زواجهما، خاصة حين تبقى هنا في أمريكا ولا تعود.

وشارك في بطولة المسلسل مني زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، آدم الشرقاوي، أسامة الهادي، علي قاسم، محمد التاجي، شادية عبد الحميد، مجدي السباعي، ومن تأليف وإخراج تامر محسن.