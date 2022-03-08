رئيس تحرير عكاظ السعودية: مصر والمملكة جناحا الأمة العربية

قال جميل الذيابي، رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية، إن العلاقة بين مصر والسعودية، أخوية وتاريخية، وعريقة، ولها أبعادها الاستراتيجية الكبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، «المملكة ومصر هما جناحا الأمة العربية، وقوتهما تدافعان عن الحقوق العربية بالمحافل الدولية».

الذيابي: الأمن العربي واحد ولا يتجزء

وأضاف «الذيابي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسؤوليتي»، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن البيان الصادر عن القمة السعودية المصرية التي عقدت في الرياض، أكد الجانبان خلال،ه على أن الأمن العربي واحد ولا يتجزء، كما أكدا سويا، أهمية العمل والتضامن العربي.

الذيابي: مصر والسعودية عملهما متكامل

أوضح أن السعودية ومصر عملهما متكامل، ليحققا الدعم والأمن واستقرار المنطقة العربية كافة، لافتا إلى أنه في أي وقت تحدث زيارة لقادة البلدين فدائما ما تكون زيارة تاريخية، ولها أبعاد مختلفة منها إقرار الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون.

وأكد أن الحرب الروسية الأوكرانية، دفعت البلدين إلى زيادة التنسيق والتعاون والبناء، وإعلان مواقف تاريخية، كما أن التصريحات «السعودية- المصرية»، تؤكد أن أمن البلدين واحد، ويواجهان المخاطر المشتركة، «المنطقة والإقليم اليوم، يحتاجان إلى التنسيق وتأكيد أهمية العلاقات بين البلدين، سواء في الإقليم أو على مستوى العالم».